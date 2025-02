Canal UOL exibe novos episódios de série com Flávia Alessandra e Otaviano

Lia & Léo, série que marcou a estreia de Flávia Alessandra e Otaviano Costa na dramaturgia online, volta hoje (11) ao Canal UOL, com episódios inéditos. A produção vai ao ar às 22h, na TV e no YouTube de Splash.

A partir de situações do dia a dia e de assuntos que estão na internet e na TV, Lia e Léo discutem os principais desafios da vida a dois: dinheiro, redes sociais e sexo, entre outros. Sempre, é claro, com humor e identificação com o público.



Assuntos e notícias que estão na internet, no jornal e na TV funcionam como gatilho para uma discussão de relacionamento do casal. Otaviano Costa

"Lia e Léo tratam os tabus, primeiro com certa delicadeza, e aí, de repente, eles já estão falando de tudo."

Segunda temporada

Depois de 12 episódios publicados nas redes sociais, a série estreou a segunda temporada em novembro, no Canal UOL, em formato horizontal, com episódios mais longos e a participação de atores e atrizes convidados, adicionando novos personagens à história do casal.



No episódio de hoje, chamado Ciúmes, Léo se depara com o celular de Lia desbloqueado e não resiste à tentação de dar uma espiada. O problema? Ele mesmo segue perfis femininos "suspeitos".

Onde assistir:

Assista Lia & Léo toda terça-feira, às 22h no Canal UOL na TV e no YouTube de Splash.

