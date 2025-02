Tráfico humano em Mianmar: brasileiros são resgatados após meses de tortura

Após mais de três meses mantidos reféns como vítimas de tráfico humano e submetidos a torturas em Mianmar, os brasileiros Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura Ferreira, 26, foram resgatados, informaram familiares.

O que aconteceu

Brasileiros fugiram no último sábado e foram encontrados na segunda-feira (10) por grupo armado. Segundo familiares dos dois, eles conseguiram escapar do local onde eram mantidos reféns junto a um grupo de centenas de estrangeiros, também vítimas de tráfico humano em Mianmar. Após a fuga, eles foram encontrados e detidos por agentes do DKBA (Exército Democrático Karen Budista), grupo armado de rebeldes dissidentes das Forças Armadas de Mianmar, que vive sob regime ditatorial militar há quatro anos e é dominada por milícias armadas pró e contra o governo.

Brasileiro se comunicou com o pai antes da fuga. Em mensagens enviadas no sábado (8) de um número desconhecido, Phelipe informou ao pai, Antonio Calos Ferreira, que tentaria fugir. "Vamos tentar daqui a pouco. (...) Se acontecer algo comigo saiba que eu tentei ao máximo", escreveu.

Resgatados foram levados a centro de detenção local. Os brasileiros conseguiram se comunicar com seus familiares da prisão, de onde ainda aguardam serem transferidos à Tailândia com o auxílio de uma organização civil internacional de combate ao tráfico humano. A The Exodus Road confirmou a fuga dos brasileiros e de outros 368 estrangeiros de 21 países.

Estou me sentindo o homem mais feliz do mundo. Eu pensei que não ia mais conseguir ver meu filho, mas graças a Deus e a ajuda da ONG, conseguimos.

Antonio Carlos Ferreira, pai de Phelipe

A gente está muito feliz, mas preocupados ainda. Já sabíamos da fuga, só que soubemos hoje que foram presos por alguma milícia em Mianmar, e o DKBA pegou eles. Agora, é outra etapa, mas eles ainda correm risco porque, como foi fuga, a máfia ainda pode estar procurando eles. Ana Paula, prima de Luckas

DKBA já encontrou 50 vítimas desde segunda, diz organização civil. Segundo informado por uma porta-voz da Exodus, que há cerca de três meses acompanha o caso dos brasileiros, o Exército Democrático Karen Budista segue "resgatando e verificando" mais de 120 estrangeiros que fugiram do local onde eram mantidos reféns junto aos brasileiros. "Ao todo, espera-se que 170 vítimas sejam libertas e enviadas para a Tailândia, possivelmente até amanhã (12)", diz Cintia Meirelles.

Resgate não teve apoio do Ministério das Relações Exteriores e embaixada brasileira, segundo familiares. "O mérito do resgate foi todo da ONG [Exodus]. A embaixada [brasileira] só ficou aguardando a boa vontade das autoridades de Mianmar, que não iam fazer nada. Já sabiam onde eles estavam e tinham que ter pressionado mais, mas não fizeram. Quem pressionou foi a ONG", afirma o pai de Phelipe.

Organização diz que pressionou parlamento tailandês. Segundo a porta-voz da Exodus no Brasil, a entidade, enquanto sociedade civil, solicitou ao governo tailandês que um acordo fosse firmado com autoridades de Mianmar para a libertação dos brasileiros e outras centenas de reféns. "Após essa pressão, foi feito um acordo no qual as 371 vítimas que apresentamos fossem libertas, incluindo Luckas e Phelipe", diz Meirelles.

Desde sábado, tentamos contato com a embaixada do Brasil para falar da fuga e pedir ajuda deles para acionar as autoridades locais, mas não responderam. Ligamos para o Ministério das Relações Exteriores e falaram que não podiam fazer nada. Só hoje [11], entraram em contato comigo para dizer que tinha novidade sobre o meu filho, depois que eu já tinha recebido a notícia da ONG, que desde ontem está acompanhando o meu filho e o Luckas lá. Antonio Carlos Ferreira, pai de Phelipe

Familiares aguardam ação do Itamaraty para repatriar brasileiros. Segundo os familiares de Luckas e Phelipe, os dois serão mantidos presos na Tailândia, até terem acesso aos seus passaportes e o dinheiro das passagens para voltar ao Brasil, o que só seria possível com a intervenção do Ministério das Relações Exteriores brasileiro.

Hoje eles estão em um centro de detenção da DKBA, onde vão ficar até amanhã e, de lá, eles provavelmente irão para a Tailândia, onde devem ser entregues às autoridades do governo do Brasil, que aí sim terão a responsabilidade de fazer o repatriamento dos dois. Cintia Meirelles, porta-voz brasileira da The Exodus Road

Procurado pelo UOL, Itamaraty ainda não retornou. O texto será atualizado com eventuais manifestações da pasta e mais informações sobre o resgate.

Relembre o caso

Brasileiros ficaram cerca de três meses reféns. Luckas e Phelipe se tornaram vítimas de tráfico humano em Mianmar entre outubro e novembro, após aceitarem supostas propostas promissoras de emprego na Tailândia (relembre o caso).

Phelipe e Luckas ficaram presos em uma fábrica em Myawaddy, onde eram forçados a trabalhar 15 horas por dia. Sob ameaças e tortura, eles eram forçados a aplicar golpes digitais em pessoas de outros países.Familiares de Luckas e Phelipe afirmaram que autoridades brasileiras davam apenas retornos protocolares e vagos. Procurado uma primeira vez pela reportagem com pedidos de esclarecimentos sobre o caso de Luckas, o Itamaraty afirmou apenas que "por meio das Embaixadas do Brasil em Bangkok e em Yangon, acompanha o caso, está em contato com as autoridades locais competentes e presta assistência consular aos familiares do brasileiro".

Após repercussão da história, Itamaraty informou que acionou autoridades locais. "Ao longo das últimas semanas, foram realizadas diversas gestões junto ao governo de Mianmar, com vistas a localizar e resgatar os brasileiros — operação que compete às autoridades policiais locais", afirmou a pasta em nota enviada em janeiro.