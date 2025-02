Boeing entrega 45 aeronaves em janeiro, maior número mensal desde 2023

Por Dan Catchpole

A Boeing informou nesta terça-feira que entregou 45 aviões em janeiro, acima das 30 entregas do mês anterior e o maior número de entregas em um mês para a fabricante de aviões norte-americana desde 2023.

As entregas incluíram 40 aeronaves 737 MAX, superior às 25 entregues no mesmo mês do ano anterior, quando um incidente em pleno voo com um 737 MAX 9, da Alaska Air, aterrou o modelo e colocou a Boeing sob o radar de reguladores federais.

Foi o mês de janeiro mais movimentado da Boeing em termos de entregas desde 2019. Foi também o primeiro mês completo de produção da empresa desde a greve de sete semanas no ano passado interromper a maior parte de sua produção de aviões comerciais.

Wall Street acompanha de perto os dados de entregas de aeronaves, já que as fabricantes de aviões recebem a maior parte de seus pagamentos na entrega dos jatos aos clientes.

A empresa entregou sete jatos 737 MAX para a United Airlines, cinco para a Southwest Airlines e sete para companhias aéreas chinesas não identificadas, segundo a empresa.

De acordo com o Cirium Fleet Analyzer e registros de voo no FlightRadar24, a Boeing entregou aeronaves 737 MAX para a Shenzhen Airlines, 9 Air, Shandong Airlines, China Eastern Airlines, Xiamen Airlines e duas para a Air China.

A Boeing também entregou quatro 787s, incluindo o primeiro 787 para a TAAG, da Angola, e um cargueiro 777 para a Ethiopian Airlines.

A Boeing registrou 34 pedidos de aeronaves 737 MAX para clientes não identificados e dois pedidos de cargueiros 777, também para clientes não identificados, em um total de 36 novos pedidos, acima dos 27 pedidos registrados no mesmo mês do ano anterior. A empresa não registrou qualquer cancelamento.

Após ajustes para padrões contábeis, a Boeing adicionou 42 pedidos à sua carteira: 33 jatos 737 MAX, dois cargueiros 777 e sete 787s.

Esse número é inferior aos 142 pedidos brutos registrados em dezembro, incluindo 30 pedidos de jatos 787 para a flydubai e 100 pedidos de aeronaves 737 MAX da Pegasus Airlines, da Turquia, cliente de longa data da Airbus.

