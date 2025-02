Cores mais vivas: TVs QLED são boas opções para curtir o Carnaval em casa

Para curtir a intensidade e os tons vibrantes dos desfiles de Carnaval, investir em uma TV QLED é uma excelente escolha. Esses televisores são ideais para exibir conteúdos em HDR (High Dynamic Range), tecnologia que realça as cores e entrega imagens mais vivas e brilhantes — um diferencial presente na maioria dos filmes e séries dos serviços de streaming.

As TVs QLED e NanoCell estão na categoria intermediária de telas com resolução 4K e podem ser encontradas a partir de R$ 2.000. O grande destaque desses modelos é a qualidade de imagem, oferecendo um volume maior de cores, tons mais puros e realistas, além de um brilho superior em comparação com televisores 4K mais básicos, segundo especialistas ouvidos pelo Guia de Compras UOL. Veja a seguir alguns modelos em oferta:

Tecnologia QLED, com painel de pontos quânticos para um maior volume de cores;

Roda o sistema operacional Google TV, evolução do Android, e vem com Chromecast integrado. Além de controle remoto que aceita comandos de voz (Google Assistente);

AI para refinar os detalhes da imagem e AI Sports Mode para oferecer uma sensação mais realista de estádio (som e imagem) nas partidas de futebol;

Tecnologia Full Array de iluminação do painel, que proporciona mais brilho e contraste, com maior uniformidade em toda a área da tela;

Dolby Vision IQ/Dolby Atmos e HDR10+, com som imersivo e ajustes automáticos e contínuos de brilho, cores e contraste;

Três entradas HDMI 2.1 e taxa de atualização de 60Hz com VRR para games.

Processador AiPQ PRO com AI, que otimiza brilho, contraste e nitidez de acordo com a imagem na tela;

Dolby Vision/Atmos, HDR10+, três entradas HDMI 2.1 com ALLM e VRR (baixa latência), AMD FreeSync, Game Master (para jogabilidade mais fluida) e Game Bar (menu para jogos);

Taxa de atualização de 120Hz e som 2.1 com subwoofer embutido na parte traseira da TV.

Tecnologia Nanocell, que deixa as cores mais puras e reais;

Sistema operacional webOS Re:New Program 2024, com atualizações em cinco anos;

Processador Alpha5 Gen7 com AI, que ajusta automaticamente o som e o brilho da imagem para uma melhor experiência;

Três entradas HDMI, HDR10, taxa de atualização de 60Hz, painel e otimizador de jogos com acesso a games na nuvem (Nvidia GeForce Now);

Controle Smart Magic com comandos de voz (assistentes ThinQ e Alexa integrados) e suporte a Apple AirPlay 2.

Roda o sistema operacional Tizen e traz Bixby e Alexa integrados;

Processador com AI, que economiza energia;

Três entradas HDMI, HDR10+ e taxa de atualização de 60Hz com opção de tela super ultrawide;

Menu de jogos e plataforma Gaming Hub (que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar de videogame);

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas.

Como as tecnologias funcionam

As TVs QLED e NanoCell são uma evolução dos modelos LED 4K convencionais, conhecidos como UHD. Embora todos esses televisores utilizem iluminação interna (backlight) para exibir as imagens, as versões QLED e NanoCell se destacam por incluir uma camada extra de tecnologia: no caso da primeira, uma película de pontos quânticos; já na segunda, um conjunto de nanopartículas que filtram as cores.

O objetivo é o mesmo: aprimorar a reprodução de cores, garantindo tons mais puros e realistas.

É difícil dizer qual das duas é melhor, mas a tecnologia QLED foi adotada por várias marcas, como Samsung, TCL e Hisense, o que pode ser um diferencial. Já a NanoCell segue exclusiva da LG.

Alex dos Santos, especialista em TVs e crítico de produtos na revista Home Theater & Casa Digital.

Mais cores na tela

Segundo JC Rodrigues, professor de Plataformas Digitais e Comportamento do Consumidor na ESPM, as TVs QLED se destacam na exibição dos desfiles de Carnaval e de conteúdos em HDR nos serviços de streaming. "Essa tecnologia reproduz cores vibrantes e altamente saturadas com maior fidelidade, evitando que fiquem apagadas ou desbotadas", explica.

O brilho superior dessas TVs também melhora a exibição de momentos bem iluminados, como os desfiles com refletores na avenida ou cenas de alto contraste em filmes e séries HDR.

"Na tecnologia QLED, a qualidade da imagem se mantém até nessas situações, tornando os detalhes mais visíveis e aprimorando a experiência geral", conclui.

Dica: o consumidor pode controlar melhor o brilho e o contraste nas TVs QLED que oferecem a tecnologia Full Array Local Dimming, presente em modelos sofisticados.

