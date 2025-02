Atlas: Desaprovação de Lula vai a 51,4%; segurança é a maior preocupação

Do UOL, em São Paulo

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada hoje (11) aponta que a desaprovação ao trabalho do presidente Lula oscilou para cima e chegou a 51,4% no mês passado, o maior percentual desde janeiro de 2024.

O levantamento aponta também que a maior preocupação do brasileiro é a segurança pública.

O que aconteceu

51,4% dos entrevistados desaprovam o governo Lula, e 45,9% aprovam. Em relação à pesquisa de dezembro, o índice de desaprovação variou para cima em 1,6 ponto percentual —dentro da margem de erro da pesquisa, que é dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Aprovação do presidente Lula:

Aprovo - 45,9% (era 47,8% em dezembro)

- 45,9% (era 47,8% em dezembro) Desaprovo - 51,4% (era 49,8%)

- 51,4% (era 49,8%) Não sei - 2,7% (era 2,4%)

Para 46,5%, a gestão Lula é ruim ou péssima. Na avaliação de 37,8% dos entrevistados, o governo é ótimo ou bom, enquanto 15,6% consideram a administração regular. Um percentual de 0,1% não soube opinar.

Avaliação do governo Lula:

Ruim/péssimo - 46,5% (era 44,6% em dezembro)

- 46,5% (era 44,6% em dezembro) Ótimo/bom - 37,8% (era 40,8%)

- 37,8% (era 40,8%) Regular - 15,6% (era 13,3%)

- 15,6% (era 13,3%) Não sei - 0,1%

A pesquisa ouviu 3.125 pessoas e foi realizada pela internet. Iniciativa da AtlasIntel com a Bloomberg, o levantamento foi realizado entre os dias 27 e 31 de janeiro.

Segurança pública é o maior problema

Pesquisa mostra que os brasileiros veem a segurança pública como o principal problema do país. Para 57,8% dos entrevistados, a criminalidade e o tráfico de drogas são o que mais preocupam a população. Em segundo lugar, vem a corrupção, com 49,4%. A economia e a inflação completam o pódio dos três maiores problemas, com 29,1%.

Segurança pública é a área com pior avaliação do governo Lula. Segundo a Atlas, cerca de 50% dos entrevistados consideram o desempenho do petista neste setor ruim ou péssimo, enquanto 33% veem a atuação como ótima ou boa.

Melhor avaliação de Lula está no quesito direitos humanos e igualdade racial. Para 54%, o desempenho no setor é ótimo ou bom, enquanto 39% acreditam que é ruim ou péssimo.

Taxa das blusinhas foi o maior erro do governo. A Atlas questionou os entrevistados sobre como eles veem algumas decisões tomadas pela gestão petista. Para 70%, foi um erro a medida tomada pelo Ministério da Fazenda de impor uma taxação sobre compras de até US$ 50 de sites do exterior.

Polêmica do Pix em segundo lugar como maior erro. A portaria que obrigou instituições financeiras a comunicarem à Receita Federal movimentações acima de R$ 5 mil via Pix foi apontada como segundo maior erro do governo por 58%. Por causa da repercussão negativa, a medida acabou sendo revogada.

Para 72%, retirada de garimpeiros de reservas indígenas e ambientais foi o maior acerto de Lula. O Desenrola, programa de renegociação de dívidas, e o anúncio de isenção de imposto de renda para salários até R$ 5 mil completam o ranking das medidas mais acertadas do petista, na avaliação dos entrevistados.

Situação econômica

Levantamento mostra que situação econômica atual do Brasil é mal avaliada pela maioria dos entrevistados. De acordo com a Atlas, 54% acham que o cenário da economia é ruim, enquanto 32% acreditam que o contexto atual é bom.

Expectativa econômica para os próximos 6 meses. Segundo o levantamento, 43% aguardam uma piora na situação do Brasil. Para 42%, o cenário vai melhorar. Outros 16% acham que ficará igual.

Apesar dos números, gestão Lula permanece mais bem avaliada que a de Bolsonaro. Para 48,5%, o governo atual é melhor que o anterior. Na avaliação de 45,8%, é pior. Outros 5,7% consideram ambas as gestões iguais em desempenho.