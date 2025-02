Alcolumbre: Lula foi eleito e Parlamento tem de estar ladeado com governo e ajudar com agenda

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou que o Legislativo tem que estar "ladeado" às agendas do governo para contribuir e aperfeiçoar tal cronograma com o olhar do Parlamento. Em sua visão, a relação pacífica entre as presidências do Senado e da Câmara, sob Hugo Motta (Republicanos-PB), vai fazer com que se colha bons frutos tanto do lado do Congresso quanto do governo.

"O governo do presidente Lula, o governo que foi eleito pelo povo brasileiro, e o Parlamento precisam estar ladeados às agendas do governo, logicamente colaborando e contribuindo para melhorar e aperfeiçoar essa agenda com o olhar do Parlamento", disse Alcolumbre. "E é dessa maneira que a gente trata a relação institucional entre os Poderes, mas muito especialmente entre o Executivo e o Legislativo."

As declarações de Alcolumbre aconteceram nesta terça-feira, 11, após reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além de líderes do Senado. O encontro aconteceu no começo da tarde na Residência Oficial da presidência do Senado.

Alcolumbre afirmou ser uma "satisfação" receber senadores e ministros e que tiveram a oportunidade de conversar sobre a agenda proposta pelo governo para o Congresso. Na semana passada, Haddad e Padilha apresentaram a Motta as agendas prioritárias do governo na economia. Alcolumbre, então, disse ter pedido para eles aguardarem a presença de líderes do Senado em Brasília para fazer a mesma reunião com integrantes da Casa.

Na fala a jornalistas, o presidente do Senado fez uma menção ao agradecimento feito por Haddad pelas aprovações das matérias do governo. Segundo Alcolumbre, todos os gestos do governo foram de solidariedade e apoio institucional ao Parlamento. E acrescentou que, até nas matérias em que o Congresso foi contrário ao governo, a gestão federal entendeu.

"Todos nós ficamos debatendo na reunião, logicamente fazendo ponderações desse ou daquele para que a gente possa encaminhar essa agenda prioritária do governo logo agora neste primeiro semestre", comentou ele.

Alcolumbre fez questão de ressaltar sua relação pacífica com Motta na chefia da Câmara. "Tenho certeza, ministro Haddad, que essa relação de pacificação entre Câmara e Senado vai fazer com que a gente colha bons frutos: bons frutos de termos um Legislativo forte e unido, bons frutos de estarmos abertos ao diálogo e entendimento para ajudarmos o País". disse. "E eu tenho certeza de que é recíproco e verdadeiro do lado do governo para com o poder Legislativo", completou.