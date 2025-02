Ações europeias batem recorde; siderúrgicas e mineradoras caem com temores sobre tarifas

Por Nikhil Sharma e Johann M Cherian

(Reuters) - As ações europeias encerraram em nível recorde uma sessão instável nesta terça-feira, com investidores avaliando a resposta da União Europeia ao aumento das tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre todas as importações de aço e alumínio, o que provocou uma queda nos papéis de recursos básicos.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,23%, a 547,18 pontos, com as ações do setor bancário subindo 1,4% e liderando os ganhos setoriais.

O setor de recursos básicos caiu 1,9%, acompanhando uma baixa nos preços dos metais básicos depois que Trump impôs tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio a partir do próximo mês, e indicou a intenção de também anunciar tarifas recíprocas sobre todos os países que impõem tarifas sobre os produtos dos EUA nesta semana.

As ações das siderúrgicas europeias, que respondem por cerca de 15% das importações dos EUA, caíram. Os papéis da ArcelorMittal e da Voestalpine perderam 1,9% e 0,9%, respectivamente, enquanto a Thyssenkrupp cedeu 3,9%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou a medida do governo Trump e disse que o bloco de 27 nações tomará "contramedidas firmes e proporcionais".

"Os mercados estão apenas esperando para ver exatamente como a União Europeia responderá e já vimos no passado, é claro, com o Canadá e o México -- o fato de as tarifas serem anunciadas não significa necessariamente que elas serão implementadas na íntegra ou implementadas quando ele disser que serão", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

Enquanto isso, o setor de viagens e lazer foi o mais combalido, com baixa de 2,3%, pressionado por uma queda de 11% na Entain, depois que a casa de apostas britânica disse que o presidente-executivo Gavin Isaacs deixará o cargo imediatamente.

O setor de luxo subiu 1,1%, com a Kering em alta de 1,3%, depois que o grupo francês de artigos de luxo divulgou receita acima de expectativas no quarto trimestre.

Apesar do cenário incerto do comércio global, o índice de referência STOXX 600 registrou ganhos de cerca de 7,8% até agora neste ano, conforme analistas esperam que as medidas de Trump sejam táticas de negociação e que investidores se concentrem nos resultados das empresas.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,11%, a 8.777,39 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,58%, a 22.037,83 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,28%, a 8.028,90 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,91%, a 37.582,05 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 0,52%, a 12.774,80 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,01%, a 6.562,85 pontos.