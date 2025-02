Zelensky se reunirá com vice dos EUA em conferência na Alemanha

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, se reunirá com o vice-presidente americano J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, neste sexta-feira (14), disse nesta segunda-feira (10) à AFP o porta-voz presidencial ucraniano, Sergei Nykyforov.

A reunião acontece no momento em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando pelo fim da guerra, três anos depois da invasão russa da Ucrânia.

Trump disse na sexta-feira que "provavelmente" se reuniria com Zelensky esta semana.

Uma fonte dentro do gabinete presidencial de Kiev também contou à AFP que o enviado especial de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, vai visitar o país em 20 de fevereiro, dias antes do terceiro aniversário do início da invasão russa.

Embora não tenha detalhado o calendário, Trump confirmou que Kellogg, responsável por elaborar um plano para pôr fim à guerra, visitará logo a Ucrânia.

