Wall Street sobe com força da IA e siderúrgicas em meio a ameaça de tarifas

Por Noel Randewich e Shashwat Chauhan

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam esta segunda-feira em alta, impulsionados pela Nvidia e por outras ações relacionadas à inteligência artificial (IA), enquanto as siderúrgicas também subiram depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que imporá tarifas adicionais sobre as importações de aço e alumínio.

A mais recente escalada potencial das disputas comerciais de Trump ocorreu no domingo, quando ele disse que introduzirá tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio dos EUA, além das tarifas existentes sobre os metais.

As produtoras de metais dos EUA que devem se beneficiar das tarifas de aço e alumínio avançaram. A Nucor, a U.S. Steel e a Steel Dynamics subiram mais de 4% cada. A Cleveland-Cliffs ganhou 18%, enquanto a Century Aluminum teve alta de 10% e a Alcoa subiu cerca de 2%.

As fabricantes de chips de IA Nvidia e Broadcom avançaram 2,9% e 4,5%, respectivamente. A Amazon ganhou 1,7%.

"Investidores estão basicamente dizendo: 'Ei, vamos voltar para as áreas que deram certo' E uma das razões pelas quais investidores estão otimistas, na minha opinião, é por causa dos balanços", disse Sam Stovall, estrategista-chefe de investimentos da CFRA Research.

Com a temporada de resultados corporativos do quarto trimestre na metade, a expectative é de que as empresas do S&P 500 tenham registrado um crescimento de lucros de 14,8% em relação ao ano anterior, acima das expectativas de menos de 10% no início de 2025, de acordo com a LSEG.

O Dow Jones subiu 0,38%, para 44.470,41 pontos. O S&P 500 avançou 0,67%, para 6.066,44 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq ganhou 0,98%, para 19.714,27 pontos.