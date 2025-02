Wall St inicia semana em alta com impulso de siderúrgicas por tarifas de Trump

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta segunda-feira, recuperando-se das quedas da semana passada, com as siderúrgicas subindo depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que irá impor tarifas adicionais sobre as importações de aço e alumínio.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,21% na abertura, para 44.396,92 pontos. O S&P 500 ganhava 0,34%, a 6.046,4 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,74%, para 19.668,178 pontos.

(Reportagem de Shashwat Chauhan em Bengaluru)