'Uso há 8 anos e a pele fica iluminada': sérum com vitamina C vale a pena?

Para quem sofre com a pele opaca, com linhas finas e de expressão, o Guia de Compras UOL encontrou o sérum facial Vitamina C10, da La Roche-Posay, que está por um preço interessante de R$ 138 no Magalu. Apesar de custar caro, ele mostrou resultados como ação clareadora e hidratante na pele, segundo os consumidores.

De acordo com a marca, o produto contém em sua fórmula 10% de vitamina C pura, que promete agir na uniformização da tonalidade e recuperar a iluminação da pele. Descubra mais características sobre o sérum e as opiniões de quem o comprou:

O que diz La Roche-Posay sobre o sérum?

Sérum concentrado anti-idade;

Possui uma textura não oleosa e de rápida absorção;

Fórmula com 10% de vitamina C pura, ácido salicílico e hialurônico, além de neurosensine;

Indicado para reduzir rugas, melhorar a textura, tonalidade irregular e poros dilatados;

Promete recuperar a luminosidade da pele;

Recomendado para todos os tipos de pele;

Disponível nos tamanhos 15 ml e 30 ml, que variam de preço.

O que diz quem comprou

Avaliado por mais de 1,4 mil consumidores na Amazon, esse sérum possui uma nota média de 4,6 estrelas (máximo de cinco). Para quem comprou o produto, os principais pontos positivos foram a luminosidade da pele, hidratação e a compatibilidade com peles sensíveis.

Produto maravilhoso, eu uso há 8 anos e a pele fica iluminada. Mas só compro na promoção, vale a pena pois uso só no período da manhã. Levo frasco de 30 ml e dura 6 meses. Daiana

É muito bom, minha pele é muito sensível e essa é a única vitamina C que realmente deu certo. Sabrina Melo

Excelente produto! Já usei algumas vezes e gosto muito! Pele mais uniforme, hidratada e cuidada. Rozilene Madureira Divino Silva

Nunca havia usado vitamina C na minha pele. Na primeira semana de aplicação, eu já notei a ação clareadora do produto e um brilho surreal. Recomendo o produto sem sombra de dúvidas. Tamires Carvalho

Pontos de atenção

Alguns consumidores ficaram insatisfeitos com os resultados do sérum em peles mistas, além do conta-gotas quebrado. Há também reclamações envolvendo a entrega do produto. Confira os comentários avaliativos:

Amo o produto, mas desta vez veio com o conta-gotas quebrado e não fecha. Ou seja, irá oxidar. Arthur

Hidrata bastante, mas não é bom para pele oleosa e nem mista, pois a minha é mista e deu muita acne mesmo. Deborah

Pela marca, com certeza é um bom produto, mas na minha pele mista e sensível encheu de espinhas que coçam. Fernanda de Freitas

A caixa do produto veio danificada, toda molhada e com o produto vazando. Manuela

