Faria algum deles? Veja os cursos menos concorridos na USP, Unicamp e UFRJ

A história de Isadora Rezende, de 21 anos, viralizou nas redes sociais: a jovem é a única aluna em sua sala na Universidade Federal de Lavras (Ufla), em Minas Gerais, onde estuda engenharia de produção após concluir o BICT (Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia) disponibilizado pela instituição.

Em um ambiente acadêmico muitas vezes competitivo, com um alto número de candidatos disputando uma quantidade limitada de vagas, não ter concorrência, como aconteceu com Isadora, pode ser um grande aliado na busca por uma vaga em universidades públicas.

Confira abaixo os cursos menos concorridos nas universidades brasileiras mais bem colocadas no ranking elaborado pela empresa britânica QS World University Rankings e divulgado em outubro de 2024.

USP (Universidade de São Paulo)

A Fuvest, vestibular para ingresso na USP, é um dos mais concorridos do país Imagem: Pedro Affonso/Folhapress

Para o vestibular de 2025, o curso de Geociências e Educação Ambiental foi o menos concorrido na Fuvest. Segundo dados da Fundação, a relação candidatos-vaga foi de 1,7: 50 inscritos disputavam as 27 vagas oferecidas. Para efeito de comparação, o curso de Medicina, o mais concorrido da universidade, tem uma relação de 96,5 candidatos por vaga (244 vagas para 23.556 inscritos).

Em oito semestres, o aluno de Geociências e Educação Ambiental tem contato com diferentes tipos de matérias. Na grade curricular, estão, por exemplo, aulas de História da Ciência, Geologia Estrutural e Práticas de Campo e Geoquímica do Sistema Terra.

Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

Campus da Unicamp, uma das universidades mais renomadas do Brasil e cuja relação candidatos-vaga pode ser ainda mais alta que a da USP Imagem: Divulgação/Universidade Estadual de Campinas

O curso com menor concorrência na Unicamp no vestibular para 2025 foi Tecnologia em Saneamento Ambiental. Com uma relação candidatos-vaga de 0,8, o curso, que tem duração de seis semestres, não preencheu as 49 vagas disponibilizadas para a primeira fase. Segundo os dados divulgados pela Unicamp, foram somente 41 inscrições realizadas.

O Curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental propõe uma formação de profissionais que visam a melhoria da qualidade do meio ambiente, com contribuições ligadas à área de saneamento e saúde pública, bem-estar e de desenvolvimento da sociedade

Portal oficial da Unicamp

Assim como na USP, o curso mais concorrido na Unicamp é o de Medicina. A relação candidatos-vaga na universidade alcançou 266,5 para as turmas de 2025. A diferença na relação das duas universidades se dá por conta do número de vagas oferecidas: enquanto na USP são 244 vagas totais, na Unicamp são apenas 86.

UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Prédio da reitoria da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) Imagem: Divulgação

Dados referentes a 2023 indicam a relação candidatos-vaga da UFRJ. Na modalidade ampla concorrência (sem cotas), o curso de Biblioteconomia teve uma relação candidatos-vaga de 11, sendo o menos concorrido à época.

Na UFRJ, Medicina também é o curso mais concorrido. Em 2025, a nota de corte para ingressar no curso na UFRJ visa (Sistema de Seleção Unificada) foi de 823,61.