TSMC registra receita de US$ 9 bi em janeiro, mas prevê queda no 1º tri devido a terremoto

A Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) teve receita de 293,29 bilhões de novos dólares taiwaneses (cerca de US$ 9 bilhões) em janeiro, o que representa um aumento de 35,9% em relação ao ano anterior, segundo comunicado divulgado hoje. No entanto, a fabricante de chips prevê que a receita do primeiro trimestre ficará mais próxima do limite inferior de suas projeções, que variam entre US$ 25 bilhões e US$ 25,8 bilhões, devido ao terremoto que atingiu Taiwan no mês passado.

O prejuízo líquido estimado em função do terremoto, descontando o seguro, é de cerca de US$ 160 milhões e será reconhecido nos resultados trimestrais, disse a empresa.

Mesmo assim, a TSMC mantém sua previsão de margem de lucro bruta para o primeiro trimestre entre 57% e 59%, enquanto a margem de lucro operacional deve ficar entre 46,5% e 48,5%.

"A empresa está fazendo todos os esforços para recuperar a produção perdida, e nossa perspectiva para o ano inteiro permanece inalterada", afirmou a companhia, ressaltando ainda que não houve danos estruturais em suas fábricas.

A TSMC tem enfrentado desafios para atender à crescente demanda por chips de inteligência artificial (IA). A empresa informou que pretende mais do que dobrar sua capacidade de empacotamento avançado de chips, conhecida como CoWoS, até o final de 2025.

Às 11h19 (de Brasília) as ADRs da TSMC subiam 1,24% no pré-mercado em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires