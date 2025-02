Trump ordena Tesouro dos EUA a interromper a produção de moedas de US$ 0,01

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 9, que instruiu o secretário do Tesouro a interromper a fabricação de moedas de US$ 0,01, os chamados pennies, para estancar o que chamou de "desperdício". Segundo Trump, a cunhagem de cada moeda custa US$ 0,02.

"Vamos eliminar o desperdício do orçamento da nossa grande nação, mesmo que seja um centavo de cada vez", afirmou, em publicação na rede Truth Social.

O chefe do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, Elon Musk, já havia levantado a possibilidade de parar de fabricar pennies para economizar. Segundo Musk, cada moeda custa US$ 0,03.

De acordo com a Casa da Moeda dos Estados Unidos, foram produzidas 3,2 bilhões de unidades de US$ 0,01 em 2024, a um custo unitário de US$ 0,037. Fonte: Associated Press.