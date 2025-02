Trump indulta ex-governador condenado por corrupção

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concedeu um indulto nesta segunda-feira (10) a Rod Blagojevich, ex-governador democrata de Illinois condenado por ter tentado vender uma cadeira de senador deixada vaga por Barack Obama.

"É uma honra para mim, fazer isso", declarou o presidente ao firmar o decreto no Salão Oval da Casa Branca. Na sua opinião, o ex-governador caiu na armadilha de "muitas pessoas ruins".

Em fevereiro de 2020, durante sua primeira gestão, Donald Trump já havia exercido seu poder soberano para comutar a pena de Rod Blagojevich, estabelecida em 14 anos de reclusão.

O ex-governador pôde então sair da prisão após oito anos atrás das grades. Agora, a condenação será anulada.

Depois de sua eleição à Casa Branca em 2008, Barack Obama renunciou à sua cadeira no Senado. Em caso de vacância, cabe ao governador do estado correspondente nomear um suplente até as eleições seguintes.

Rod Blagojevich, que ocupava então esse posto, tentou vender a cadeira pedindo em troca cargos de alto nível ou muito bem remunerados para ele e sua esposa.

Em 2010, Blagojevich participou do reality show apresentado por Donald Trump "O Aprendiz".

Desde que voltou ao poder em 20 de janeiro, Trump fez uso de seu poder para conceder indultos a mais de 1.200 pessoas processadas ou condenadas por participação na invasão ao Capitólio em janeiro de 2021.

aue/pno/ube/erl/cjc/rpr

© Agence France-Presse