Trump diz que palestinos não teriam direito de retornar a Gaza

Por Simon Lewis e Susan Heavey

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que os palestinos não teriam o direito de retornar à Faixa de Gaza sob sua proposta para reconstruir o enclave, contradizendo suas próprias autoridades, que haviam sugerido que os moradores de Gaza seriam realocados apenas temporariamente.

Em um trecho de uma entrevista à emissora Fox News divulgado nesta segunda-feira, Trump acrescentou que acha que consegue chegar a um acordo para que Jordânia e Egito recebam os palestinos deslocados, dizendo que os EUA dão “bilhões e bilhões de dólares por ano” aos dois países.

Questionado se os palestinos teriam o direito de retornar a Gaza, Trump disse à Fox News: “Não, eles não teriam porque terão moradias muito melhores”.

“Estou falando sobre construir um lugar permanente para eles”, disse, acrescentando que demoraria anos para Gaza ser habitável novamente.

Em um anúncio chocante em 4 de fevereiro, após se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em Washington, Trump propôs reassentar os 2,2 milhões de palestinos de Gaza e que os EUA tomassem o controle do enclave à beira-mar para transformá-lo na “Riviera do Oriente Médio”.

Moradores de Gaza rejeitaram amplamente qualquer sugestão para saírem da Faixa, assim como a Autoridade Palestina e o grupo militante Hamas, que administra Gaza.

A autoridade sênior do Hamas Sami Abu Zuhri disse que a declaração de Trump de que os palestinos não poderiam retornar a Gaza é “irresponsável”.

“Afirmamos que planos como esse podem incendiar a região”, disse, à Reuters, nesta segunda-feira.

Netanyahu, que elogiou a proposta, sugeriu que os palestinos teriam permissão para retornar. “Eles podem sair, eles podem voltar, eles podem se realocar e voltar. Mas você tem que reconstruir Gaza”, disse, um dia depois do anúncio de Trump.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que partirá no fim desta semana para sua primeira visita ao Oriente Médio desde que assumiu o cargo, disse na última quinta-feira que os palestinos teriam que “viver em outro lugar no ínterim” durante a reconstrução, embora tenha se recusado a descartar explicitamente o deslocamento permanente deles.

O Departamento de Estado não respondeu em um primeiro momento ao pedido por comentários sobre a disparidade entre os comentários mais recentes de Rubio e Trump sobre o plano.

Os comentários de Trump chegam no momento em que um cessar-fogo frágil firmado no mês passado entre Israel e Hamas corre o risco de desabar, após o Hamas anunciar nesta segunda-feira que vai parar de libertar reféns israelenses por causa de supostas violações do acordo por parte de Israel.

Vizinhos árabes de Israel, incluindo Egito e Jordânia, disseram que qualquer plano de transferir palestinos de seu território desestabilizaria a região.

(Reportagem de Susan Heavey e Simon Lewis em Washington e Nidal Al-Mughrabi no Cairo)