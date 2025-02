Trump diz que anunciará tarifas recíprocas nos próximos dois dias

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que anunciará planos para impor tarifas recíprocas a outros países nos próximos dois dias, reiterando os comentários que fez no domingo.

O presidente republicano falou aos repórteres no Salão Oval enquanto assinava duas proclamações que encerravam todas as exclusões sobre as tarifas de aço e alumínio impostas pela primeira vez durante seu primeiro mandato e aumentavam as taxas sobre ambos os metais para 25%. Trump disse que também estava analisando tarifas sobre carros, chips semicondutores e produtos farmacêuticos.

Uma autoridade norte-americana disse que o processo de exclusão iniciado por Trump ficou fora de controle durante o governo do ex-presidente Joe Biden, resultando na aprovação de centenas de milhares de exclusões de produtos específicos.

Questionado sobre a possibilidade de outros países retaliarem as tarifas dos EUA, Trump disse: "Não me importo".

Em uma entrevista à Fox News, Trump disse que outros países impuseram tarifas sobre as importações dos Estados Unidos durante anos.

"Não é justo que outros países tenham se aproveitado de nós por tantos anos e, agora, de repente, não nos é permitido impor tarifas", disse ele.

Trump disse à Fox News na entrevista que anunciaria um "plano muito sofisticado" para as tarifas recíprocas, provavelmente nesta segunda ou na terça-feira.

(Reportagem de Steve Holland)