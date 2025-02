Trump anuncia taxa sobre aço, e Brasil será um dos principais afetados

O presidente dos Estados Unidos disse que irá anunciar hoje tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para o país. O Brasil será um dos países mais afetados, com taxas que podem impactar US$ 6 bilhões em vendas, ao lado de Coreia do Sul, México e Canadá. As novas tarifas se somarão às taxas já existentes sobre aço e alumínio. Trump fez a declaração a jornalistas ontem a bordo do avião presidencial durante viagem à Nova Orleans. Segundo a Câmara de Comércio Brasil EUA, em 2024 o Brasil vendeu US$ 11,4 bilhões no setor de ferro e aço para o mundo, sendo que 48,0% foram direcionadas para os Estados Unidos, e US$ 1,6 bilhão no setor de alumínio, sendo 16,8% aos Estados Unidos. Leia mais na coluna e Jamil Chade.

Quase metade das emendas às cidades mais pobres é gasta sem transparência. Levantamento feito pela Folha com os valores distribuídos por deputados e senadores a municípios em 2023 e 2024 mostra que 47% dos recursos transferidos a cidades com Índice de Desenvolvimento Humano Municipal "baixo" ou "muito baixo" foram repassados por emendas Pix. No caso dos municípios com índice "alto" ou "muito alto", a proporção é de 32%. Esse tipo de emenda vai diretamente a prefeituras, sem necessidade de vinculação a projetos específicos. Em números absolutos, isso significa que não é possível saber, pelo portal da transparência federal, onde foram usados R$ 3,9 bilhões doados pelos parlamentares às cidades mais pobres nesse período, nem R$ 4,6 bilhões entregues às cidades mais ricas. O valor das emendas tem crescido desde 2020 e elas se tornaram a principal ferramenta de poder de deputados e senadores em suas bases eleitorais. Veja os números.

Onda de calor faz Justiça suspender início das aulas na rede estadual do RS. As altas temperaturas que estão atingindo os estados do sul do país levaram à suspensão do início das aulas na rede estadual, adiando o início previsto para hoje para o dia 17. A decisão foi dada em resposta a um pedido do sindicato que representa professores e funcionários de escolas do estado, que mencionava a falta de condições para a volta às aulas com o calor extremo, de temperaturas acima de 40ºC no interior do Rio Grande do Sul. A decisão destaca que a maioria das escolas não possui sistema adequado de ar-condicionado. O governo do estado declarou que cumprirá a decisão e que não haverá aula nas 2.320 escolas da rede estadual nesta segunda, mas que irá recorrer da decisão. Saiba mais.

Sudeste e Nordeste devem registrar recorde de calor nesta semana. Segundo a agência Climatempo, as regiões devem sofrer com altas temperaturas a partir desta quarta-feira e até o próximo dia 18. Onda de calor é quando a temperatura fica 5°C acima da média por cinco dias seguidos. Segundo a previsão, no Rio de Janeiro e em cidades da Bahia, Pernambuco e Piauí a temperatura poderá chegar 40°C. Todas as capitais do Sudeste devem registrar recorde de calor para o verão, na cidade de São Paulo os termômetros devem marcar 35°C. A capital paulista permanece em estado de atenção para altas temperaturas desde a última quinta-feira, podendo sofrer ainda com tempestades. Veja a previsão.

Eleição no Equador deve ter segundo turno polarizado. Com 91% do total de votos válidos computados, o presidente Daniel Noboa aparecia com 44,3% dos votos, e a candidata opositora Luisa González com 43,8%. A participação eleitoral foi de 83,4% no país onde o voto é obrigatório para cidadãos que tenham entre 18 e 65 anos e no qual a multa por não comparecer às urnas é de US$ 47 (cerca de R$ 270). Noboa é filho de um bilionário dono da empresa de bananas e Luisa González tem como padrinho político o ex-presidente Rafael Correa . Analistas políticos preveem uma forte polarização entre o recente "anti-noboismo" e o já tradicional "anti-correísmo". Os equatorianos deverão voltar às urnas no dia 13 de abril. Saiba mais.

Papa tem falta de ar e não consegue terminar leitura em cerimônia. O Papa Francisco precisou de ajuda para fazer uma celebração ontem no Vaticano, falou aos fiéis que sentia falta de ar e entregou os papeis ao arcebispo Diego Ravelli, que continuou a celebração. O caso aconteceu durante uma leitura para soldados na praça de São Pedro, que fazia parte das celebrações do jubileu da igreja católica, e cerca de 30 mil militares estavam no local. Segundo a Santa Sé, Francisco sofre com um quadro de bronquite e já foi hospitalizado algumas vezes com quadros da doença. Na juventude, o Papa precisou tirar um pedaço do pulmão devido a uma enfermidade respiratória. Leia mais.