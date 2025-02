TIM Brasil tem lucro em linha no 4º tri e prevê proventos de até R$4 bi em 2025

SÃO PAULO (Reuters) - A TIM Brasil registrou um lucro líquido praticamente em linha com o esperado por analistas no quarto trimestre do ano passado, ao mesmo tempo em que divulgou novas projeções para o período de 2025 a 2027, que incluem o pagamento de até R$4,1 bilhões aos acionistas este ano.

A TIM apurou lucro líquido normalizado de R$1,06 bilhão no quarto trimestre em 2024, avanço de 17,1% na comparação com o mesmo período em 2023, enquanto analistas esperavam um lucro de R$1,00 bilhão, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado da companhia somou R$3,3 bilhões no período, 6,2% acima do registrado no trimestre encerrado em dezembro de 2023, com margem Ebitda normalizada de 50,5%, versus 50,2% um ano antes, também em linha com as expectativas, conforme relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

Em paralelo, a TIM ainda divulgou suas projeções para 2025, no curto prazo, e para até 2027, no médio prazo.

A companhia prevê que o crescimento da receita de serviços fique em torno de 5% em 2025, 2026 e 2027, após subir 6,4% em 2024, enquanto o crescimento esperado para o do Ebitda é de entre 6% e 8% neste e nos próximos dois anos, versus avanço de 8% no ano passado.

A TIM também projetou investimento nominal entre R$4,4 bilhões e R$4,6 bilhões tanto no curto quanto no médio prazos, após encerrar 2024 com investimentos de R$4,55 bilhões. A empresa previu ainda uma desaceleração da alta no fluxo de caixa operacional este ano, para entre 14% e 16%, de 22,9% no ano passado.

No médio prazo, o crescimento do fluxo de caixa operacional é previsto entre 11% e 14%.

As remunerações aos acionistas devem ficar entre R$3,9 bilhões e R$4,1 bilhões em 2025, após a TIM distribuir R$3,5 bilhões em proventos no ano anterior.

No médio prazo, até 2027, os pagamentos devem somar entre R$13,5 bilhões e R$14 bilhões, segundo o "guidance" da companhia.

RECEITA

A operadora de telecomunicações registrou receita líquida normalizada de R$6,6 bilhões no quarto trimestre, avanço de 5,7% na base anual, com apoio da alta em serviços móveis e produtos.

A receita de serviços móveis da TIM Brasil no período subiu 5,4% ano a ano, para R$6 bilhões, com destaque para o serviço pós-pago, disse a empresa, enquanto o faturamento com produtos (+19,6% ano a ano) se beneficiou das promoções de final de ano.

Separadamente, a companhia anunciou nesta segunda-feira o pagamento de R$200 milhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP), conforme aviso aos acionistas.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)