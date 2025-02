STOXX 600 avança com ganhos em ações do setor de energia e imobiliário

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta segunda-feira, apoiado por ações do setor de energia e imobiliário, enquanto os mercados avaliavam o possível impacto da ameaça do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de impor tarifas a todas as importações de aço e alumínio para os EUA.

O índice STOXX 600 subia 0,27% a 544,23 pontos.

O índice do setor de petróleo e gás avançava 0,8%, liderado por um salto de 6,4% na BP, depois que uma reportagem disse que o investidor Elliott Investment Management construiu uma participação na empresa.

As ações do setor imobiliário saltavam mais de 1%, enquanto os papéis de telecomunicações subiam 0,8%.

A ASML Holding avançava 1,3%, ajudando a elevar o subíndice de tecnologia em 0,5%.

O foco do mercado agora está em Trump, que no domingo disse que anunciará novas tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, junto de outras tarifas recíprocas sobre todos os países nesta semana.

O setor de recursos básicos caía 0,3% com a promessa de Trump de impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio. A ArcelorMittal recuava 2,4%.

O STOXX 600 registrou seu sétimo avanço semanal consecutivo na sexta-feira, com os investidores deixando de lado as preocupações relacionadas à guerra comercial para se concentrarem em resultados trimestrais robustos.

"Acho que elas (as ameaças de tarifas) estão perdendo seu valor de choque. Os investidores estão aprendendo que os anúncios de Donald Trump não significam necessariamente que ele os cumprirá", disse Danni Hewson, chefe de análise financeira da AJ Bell.

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,41%, a 8.735 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 0,06%, a 21.801 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 0,07%, a 7.978 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 0,20%, a 37.131 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 0,26%, a 1.722 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 0,37%, a 6.534 pontos.