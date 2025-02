'Sonho americano': por que há tantos moradores de MG migrando para os EUA

A migração da região leste de Minas Gerais para os Estados Unidos se consolidou ao longo das décadas por fatores econômicos e culturais. A falta de oportunidades na região, aliada à formação de redes de apoio nos EUA, mantém o fluxo de mineiros em busca de melhores condições de vida, especialmente em Massachusetts e na Flórida.

O que aconteceu

Os Estados Unidos deportaram 7.637 brasileiros por meio de 94 voos fretados entre 2020 e 2024, nas gestões de Donald Trump e Joe Biden. Os dados são da Polícia Federal a partir de informações oficiais dos EUA.

Nos últimos anos, Minas Gerais tem sido o principal destino dos voos de deportação dos Estados Unidos, refletindo a forte tradição migratória da região. Para entender as razões dessa migração e os impactos das políticas migratórias americanas, o UOL conversou com o cientista político Rafael Moreira, professor da Universidade Santa Cecília (Unisanta), e a advogada especializada em migração Larissa Salvador.

A história da migração do Vale do Rio Doce para os EUA começou em meados do século 20, mais precisamente nos anos 60, e está baseada no surgimento do "sonho americano" segundo os especialistas. Moradores da região, incluindo de Governador Valadares, estimulados pela "propaganda da prosperidade", foram para os Estados Unidos em busca de melhores oportunidades de vida, esses pioneiros abriram caminho.

A tradição migratória da região leste de Minas Gerais se consolidou ao longo das décadas. Rafael Moreira explica que fluxos migratórios se estabelecem quando redes de apoio se formam. "Quando um grupo de pessoas chega a um país de destino e estabelece redes de suporte, torna-se mais fácil para novos migrantes se inserirem".

Larissa Salvador acrescenta que a falta de empregos e os baixos salários na região impulsionaram a busca por oportunidades nos EUA. "O movimento foi sendo replicado ao longo das gerações, especialmente para Massachusetts e Flórida".

Se antes a migração era dominada por trabalhadores braçais, hoje há um novo fluxo de qualificados. Moreira observa que, nos anos 1980 e 1990, predominavam trabalhadores com pouca qualificação. "Hoje vemos um aumento de profissionais de tecnologia e empresários". Salvador complementa que "há mais brasileiros com ensino superior e famílias inteiras que migram já planejando a regularização do status migratório".

Momentos de crise no Brasil elevam a migração para os Estados Unidos. Moreira explica que o fluxo migratório responde à conjuntura econômica e às políticas dos EUA. "Quando os Estados Unidos estão em crescimento e receptivos, mais brasileiros tentam a vida lá". Salvador recorda que a hiperinflação dos anos 1980 e a recessão de 2014-2016 aumentaram a migração. "Mesmo com barreiras rígidas, a alta do dólar e a falta de oportunidades no Brasil continuam incentivando a saída de brasileiros".

Dividindo famílias

Regras mais rígidas podem dividir famílias e afetar a economia mineira. Moreira destaca que muitas famílias migram em etapas, mas mudanças nas regras impedem a reunião de parentes. "A redução das remessas financeiras afeta pequenos municípios que dependem desse dinheiro". Salvador aponta que "a separação forçada de famílias gera traumas e desestruturação emocional, agravada por experiências de deportação".

Deportações podem pressionar cidades mineiras e ampliar o debate sobre imigração. Moreira avalia que se Trump mantiver sua política de restrição, haverá um fluxo de retorno ao Brasil que exigirá adaptações nos municípios. Salvador observa que "as deportações podem fortalecer a discussão sobre políticas públicas de reintegração e mobilizar movimentos pró-imigrantes".

O estigma social e a falta de apoio dificultam a reintegração dos deportados. Moreira destaca que muitos se estabeleceram há anos nos EUA e enfrentam desafios econômicos ao voltar. "Eles precisam de apoio para se reintegrarem". Salvador reforça que o tratamento recebido durante a deportação muitas vezes fere direitos humanos. "Essas pessoas precisam de suporte psicológico e econômico".

A retomada do governo Trump pode aumentar as deportações e gerar insegurança. Moreira alerta que o medo de deportação pode levar imigrantes a viverem em guetos sociais, evitando contato com americanos para não serem denunciados.

Segundo os especialistas, a migração mineira para os EUA não deve cessar, mas enfrenta desafios maiores. As barreiras impostas por Trump dificultam novas idas e ampliam as deportações, o que pode gerar impactos econômicos e sociais tanto nos EUA quanto em Minas Gerais.