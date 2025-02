Show Rural Coopavel começa com meta de R$ 6 bi em faturamento

Cascavel, 10 - O Show Rural Coopavel 2025 começa nesta segunda-feira, 10, em Cascavel (PR), com expectativa de movimentar R$ 6 bilhões em negócios, praticamente repetindo o resultado de 2024, quando alcançou R$ 6,1 bilhões. Em meio aos juros elevados, os negócios devem ser puxados pela demanda por tecnologia e ganhos de eficiência no campo, com foco na redução de custos operacionais.Em entrevista ao Broadcast Agro (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, minimizou o impacto da taxa Selic nas negociações. "O Plano Safra está do mesmo tamanho do ano anterior, não tivemos mudanças em relação aos juros", afirmou. A estabilidade dos custos de produção também deve favorecer os negócios, segundo ele. "O custo de produção é o mesmo, e o preço dos insumos caiu."O evento, que ocupa uma área de 720 mil metros quadrados e vai até sexta-feira, 14, reúne 600 expositores selecionados entre 734 empresas que manifestaram interesse em participar. A expectativa é receber 360 mil visitantes nos cinco dias de feira, consolidando sua posição como uma das principais vitrines tecnológicas do agronegócio brasileiro.As empresas de máquinas agrícolas, que tradicionalmente respondem por parcela significativa do volume financeiro da feira, ajustaram suas estratégias ao atual cenário econômico. "Elas precisam trabalhar no ambiente que têm", observou Grolli. Sobre o faturamento específico das empresas durante o evento, o executivo indicou que "vai da consciência de cada uma publicar os resultados", embora projete superação dos números de 2024.O Show Rural abre a temporada das grandes feiras agropecuárias no Brasil. Em 2024, os seis principais eventos do setor - incluindo Agrishow (SP), Expodireto Cotrijal (RS), Tecnoshow Comigo (GO), Agrobrasília (DF) e Bahia Farm Show (BA) - movimentaram juntas R$ 53 bilhões. A Agrishow, maior delas, prevê repetir em 2025 o volume de R$ 13,6 bilhões registrado no ano passado.Entre as novidades desta edição do Show Rural Coopavel, ganham destaque iniciativas voltadas à transição energética no campo. O slogan desta edição, a 37ª, é "Nossa natureza fala mais alto".*O jornalista viaja a convite do Sicredi