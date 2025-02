Secretário do Tesouro dos EUA fala com ministro do Canadá sobre oportunidades de colaboração

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, conversou por telefone com o ministro de Finanças do Canadá, Dominic LeBlanc. A chamada telefônica, de acordo com comunicado do Departamento do Tesouro, foi em caráter introdutório.

Bessent destacou oportunidades de colaboração entre EUA e Canadá nas prioridades do G7, atualmente sob presidência canadense.

O secretário também "enfatizou a importância de trabalhar juntos para combater ameaças à segurança e abordar questões econômicas", segundo a Casa Branca. Bessent enfatizou que espera uma "forte relação de trabalho" com LeBlanc.

A conversa ocorre em meio a tensões entre os dois países, com o risco de uma guerra comercial devido às tarifas impostas por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sobre produtos canadenses, que estão suspensas enquanto novas negociações são aguardadas entre as autoridades de ambos os países.

A nota do Departamento do Tesouro, no entanto, não menciona qualquer discussão sobre o tema.