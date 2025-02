Santander eleva Cogna para "outperform"; rebaixa Cruzeiro do Sul

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - Analistas do Santander elevaram a recomendação para as ações da Cogna para "outperform", citando entre os argumentos que o grupo de educação deve mostrar um momentum forte nos resultados nas próximas temporadas de resultados.

Caio Moscardini e Karoline Silva Correia também citaram expectativa de geração de caixa livre (FCF) forte e valuation em níveis atrativos em relatório encaminhado a clientes com data de sexta-feira. O preço-alvo, porém, caiu de R$4 para R$2.

Eles também afirmaram acreditar que a Cogna deve ter sido capaz de atingir seu guidance de Ebitda e fluxo de caixa operacional menos despesas de capital em 2024. A companhia divulga seu balanço do ano passado no dia 12 de março.

A equipe do Santander destacou, contudo, que Yduqs continua sendo a principal escolha no setor, pois avaliam que ela tem o melhor portfólio de cursos, o valuation é razoável e o rendimento do FCF deve ser alto.

Eles também afirmaram acreditar que há risco de alta nas estimativas do mercado para a ação, que permaneceu com recomendação "outperform", mas teve o preço-alvo reduzido de R$22 para R$14,70.

Moscardini e Correia cortaram a classificação de Cruzeiro do Sul para neutra, avaliando que o papel está sendo negociado com um prêmio em relação aos seus pares com o menor nível de rendimento de FCF.

"Também vemos risco de baixa nas estimativas de consenso", acrescentaram, reduzindo também o preço-alvo -- de R$6,50 para R$3,80.

Ânima e Vitru continuaram com "outperform", mas os respectivos preços caíram de R$6,70 para R$3,40 e de R$15 para R$10,20. Ser Educação seguiu com recomendação neutra, mas o preço caiu de R$9,40 para R$6.

Na B3, as ações da Cogna avançavam 5,26%, a R$1,60, entre os melhores desempenhos do Ibovespa, enquanto Yduqs tinha alta de 4,19%, a R$10,94.

Fora do Ibovespa, Ânima subia 5,7%, a R$2,04, Cruzeiro do Sul avançava 0,57%, a R$3,50, Ser Educação tinha elevação de 2,55%, a R$5,22, e Vitru ganhava 0,48%, a R$6,23.