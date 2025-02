Galaxy S24 FE por menos de R$ 4.000 vale a pena? Descubra no nosso review

O Galaxy S24 FE (Fan Edition; edição de fã) chamou a atenção em seu lançamento, em outubro do ano passado, pela tela grande e funções de inteligência artificial para edição de imagens e tradução de conversas. Meses depois, o seu preço de lançamento (R$ 5.499) caiu bastante. É possível encontrar o aparelho abaixo dos R$ 4.000.

Será que agora é o momento de comprá-lo? Para ajudar você a decidir, o Guia de Compras UOL testou o aparelho por um mês e traz a seguir o que mais gostamos e os principais pontos de atenção.

O que gostamos no Galaxy S24 FE

Design. Por fora, ele tem a cara da linha S24, com laterais retas em alumínio e traseira em vidro. É bem bonito, contudo, deixa muitas marcas de dedo.

Tela grande. O display Amoled está maior e mais brilhante que o das gerações FE anteriores. São 6,7 polegadas (maior que o do Galaxy S24, que tem 6,2), com brilho máximo de 1900 nits e taxa de atualização de até 120 Hz, para melhor experiência em jogos e vídeos. O recurso Vision Booster otimiza a cor e o contraste para melhor visibilidade mesmo sob luz, segundo a Samsung.

Imagem: Afonso Ferreira/ UOL

Câmeras. São três lentes traseiras. É um conjunto versátil, similar ao do S24 e S24+. O resultado são fotos e vídeos com cores e detalhes bem realistas e de ótima qualidade. Elas se dividem em:

grande-angular de 50 MP (megapixels);

telefoto de 8 MP com zoom óptico de 3x;

ultra-angular de 12 MP.

Já o sensor de selfie tem 10 MP.

Primeira foto feita sem zoom, segunda, com zoom óptico de 2x e a terceira, zoom óptico de 3x Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Fotografia aprimorada com IA. Entre os recursos que melhoram a experiência das câmeras, estão:

ProVisual Engine: usa IA para capturar imagens com mais detalhes, texturas e cores.

Foto Inteligente: melhora uma foto já tirada, com ajustes automáticos de brilho, contraste e outros.

Nightography: melhora o desempenho sob pouca luz, para cenas e retratos noturnos.

Os três recursos funcionam bem e realmente melhoram a qualidade das imagens capturadas. Com o recurso para fotos noturnas, as fotos ficaram mais nítidas e com mais brilho.

Edição e criação de imagens com IA. O S24 FE já chega com um pacote avançado de Galaxy AI para fotos. Vale destacar:

Edição Generativa: permite apagar pessoas ou objetos indesejados, mudar de lugar ou aumentar/diminuir elementos das cenas. É um dos meus recursos favoritos, mas vale ressaltar que algumas vezes o "remendo" que a IA faz na área onde o objeto foi removido fica um tanto quanto grosseiro e é preciso refazer a edição para chegar a um resultado aceitável.

Sugestões de Edição: remove falhas incômodas, como reflexos e sombras, com o toque de um botão. Outro recurso interessante que faz uma espécie de "photoshop" na imagem de forma automática.

Esboço para Imagem: basta rabiscar o que deseja sobre a imagem que a IA vai incluir o elemento, com detalhes e sombras --pode ser qualquer coisa, um gato, uma bola e até um chapéu na cabeça de alguém. Para quem tem mais habilidade para desenhar funciona bem, mas, no meu caso, nem a IA conseguiu entender muito bem meus esboços e trouxe imagens diferentes do que havia desenhado.

Studio Retrato: cria versões artísticas de fotos de pessoas, em quatro opções de estilo: gibi, desenho 3D, aquarela e esboço. Esse recurso é interessante para quem curte fazer avatares para usar em redes sociais, por exemplo. Para mim, não é tão útil.

Selfie usando câmera frontal do Samsung Galaxy S24 FE Imagem: Afonso Ferreira/UOL

IA para facilitar o dia a dia. O celular também vem com recursos com inteligência artificial generativa úteis para tarefas cotidianas, como:

Intérprete: traduz falas de pessoas em idiomas diferentes em tempo real, seja em diálogos (Modo Conversa) ou apresentações e palestras (Modo Escuta). O recurso não é 100 preciso, tem algumas falhas no entendimento e na própria tradução, mas pode ajudar quem tem dificuldade com algum idioma.

Tradução simultânea: traduz chamadas em tempo real, em diversas línguas, seja em uma ligação telefônica normal ou via aplicativos populares de terceiros. Infelizmente, não conseguimos testar esse recurso, então não atestar o funcionamento.

Compositor: ajuda a redigir emails, mensagens, postagens para redes sociais e mais. Basta inserir algumas palavras-chave ou pequenas frases, que o Galaxy AI gera um texto completo, ajustado ao tom e ao estilo desejado para revisão. Essa funcionalidade é bastante útil e mais prática do que abrir o Chat GPT e pedir para ele gerar um texto.

Assistente de Notas: ajuda a organizar grandes blocos de texto corrido, como anotações de aulas ou reuniões. A inteligência artificial oferece formatação, organização em tópicos, correção ortográfica, resumo e tradução. Também pode criar notas com base em gravações de áudio, com o recurso de transcrição, e traduzir textos em arquivos PDF. Achei bem útil para otimizar para ganhar tempo e melhorar a produtividade no trabalho.

Circule para Pesquisar: facilita as pesquisas no Google (basta circular ou tocar em uma imagem ou texto para saber mais) e oferece instruções para resolver problemas matemáticos.

Desempenho. O Galaxy S24 FE é equipado com o novo processador Exynos 2400e, da própria Samsung. É uma versão mais simples do Exynos 2400 (do S24 e S24+), mas que mantem o bom desempenho, como pudemos comprovar nos testes.

Para ajudar nesse processo, são 8GB de RAM (assim como no S24; no S24+ são 12 GB). Segundo a marca, ele é duas vezes mais rápido que o S23 FE.

Bateria. Ela durou em média um dia inteiro praticamente (das 8h às 23h) com uso moderado, abrindo aplicativos de mensagens, ouvindo músicas no trajeto de ida e volta do trabalho com um fone sem fio (em torno de 2h por dia) e navegando em redes sociais esporadicamente. Na maior parte do tempo utilizei o celular com a conexão Wi-Fi e bluetooth ligados.

Pelo lado técnico, o telefone tem 4.700 mAh e carregamento a 25 W. Para comparação, a do S24 é de 4.000 mAh e a do S24+ de 4.900 mAh.

Pontos de atenção

Celular grande. Apesar de a tela grande ser muito legal para assistir a vídeos ou jogar, ela torna o celular maior, o que pode criar alguma dificuldade para quem tem mãos pequenas ou esteja acostumado com aparelhos menores. As medidas são: 16,2 cm (altura) x 7,73 cm (largura) x 0,8 cm (espessura).

Sensor de biometria. O sensor de biometria para desbloquear a tela é do tipo óptico, mais lento que os leitores ultrassônicos dos demais modelos da família S24. Houve ocasiões em que eu não consegui desbloquear a tela usando a biometria e foi necessário usar a senha numérica para fazer o desbloqueio.

Para quem vale a pena?

Considerando que o modelo já é encontrado abaixo dos R$ 4.000, ele se torna uma opção bastante interessante para quem busca um celular com boas câmeras, recursos de IA e que vá durar anos antes da troca, já que a Samsung promete atualizações de software até 2031.

Pode ser que o seu preço reduza com o passar dos meses, mas eu não esperaria uma redução tão grande.

Vale ressaltar que o investimento só vai valer a pena se, de fato, você fizer uso dos recursos de IA presentes no aparelho. Para além das fotos, as funções de transcrição de áudio, composição de mensagens e assistente de notas podem ajudar a aumentar sua produtividade no trabalho e facilitar seu dia a dia. Se não for para fazer uso de tudo o que o S24 FE proporciona, melhor optar por um aparelho que custe menos

Ficha técnica do Samsung Galaxy S24 FE

Sistema operacional de fábrica: Android 14 Samsung One UI 6.1

Tela Amoled com 6,7 polegadas; taxa de atualização de até 120 Hz; brilho máximo de 1900 nits

Câmeras traseiras: grande-angular de 50 MP; telefoto de 8 MP com zoom óptico de 3x ; ultra-angular de 12 MP

; ultra-angular de 12 MP Processador: Samsung Exynos 2400e deca core 3.1 GHz

Memória: 128 GB, 256 GB ou 512 GB

Bateria: 4.700 mAh

Conectividade: USB-C; Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz e 6 GHz; Bluetooth v5.3

Rede: 5G

NFC: sim

Proteção contra água: IP68

Dimensões: 16,2 cm (altura) x 7,73 (largura) x 0,8 (espessura); peso: 213 gramas

*Com informações de reportagem de Marcella Duarte

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.