Sadia, Nestlé e Perdigão são as marcas preferidas do consumidor, diz estudo

Sadia, Nestlé e Perdigão são as marcas de alimentos preferidas do público, segundo um estudo da empresa MindMiners.

Entre as bebidas, Coca-Cola (não alcoólicas) e Heineken (alcoólicas) são as prediletas do brasileiro.

O que aconteceu

A MindMiners, empresa de tecnologia especializada em consumer insights, divulga nesta semana os resultados do estudo "Do prato ao copo: como os brasileiros tomam suas decisões no consumo de alimentos e bebidas?".

O estudo conversou com cerca de 2 mil pessoas, entre homens e mulheres, acima dos 18 anos, de todas as regiões do país e das classes ABC, em dezembro do ano passado.

Com base em menções espontâneas, o ranking das marcas preferidas de alimentos mais mencionadas pelos brasileiros foram Sadia (28%), Nestlé (17%), Perdigão (14%), Seara (11%) e Bauducco (6%).

Entre as bebidas não alcoólicas, a Coca-Cola lidera com ampla vantagem, conquistando a preferência de 35% dos entrevistados. Em seguida, aparecem Guaraná Antarctica (8%), Pepsi (5%), Fanta (5%) e Nestlé (5%).

No segmento de bebidas alcoólicas, a Heineken lidera o ranking com 17%, seguida por Brahma (16%), Skol (14%), Ambev (de forma geral, citada por 8%) e Budweiser (7%).

Preço, maior vilão

O levantamento da MindMinners ainda indica os principais fatores que influenciam a escolha de alimentos: sabor (68%), preço (64%), prazo de validade (32%), tamanho/quantidade (31%) e a marca (30%). Segundo o estudo, 'a marca tem relevância, mas, no final, quem manda é o preço'.