Produção e venda de veículos recuam em janeiro ante dezembro

SÃO PAULO (Reuters) - A indústria de veículos teve queda de 33,5% nas vendas de veículos em janeiro ante dezembro, enquanto a produção recuou 7,7%, afirmou a associação de montadoras, Anfavea, nesta segunda-feira.

As vendas somaram 171,2 mil carros, comerciais leves, caminhões e ônibus novos, enquanto a produção foi de 175,5 mil unidades, segundo dados da entidade.

Na comparação com janeiro de 2024, as vendas cresceram 6% e a produção teve avanço de 15,1%.

Apesar da queda ante dezembro, as vendas foram as melhores para o mês desde as 193,5 mil unidades de janeiro de 2020. Já a produção foi a maior para janeiro desde os 200,4 mil veículos montados no mês em 2021.

A Anfavea afirmou ainda que as exportações de veículos do Brasil em janeiro somaram 28,7 mil veículos, alta de 52,3% sobre um ano antes.