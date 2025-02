Previsões do Focus para déficit primário de 2025 e de 2026 seguem em 0,60% do PIB

A mediana do relatório Focus para o déficit primário do setor público consolidado em 2025 continuou em 0,60% do Produto Interno Bruto (PIB) pela sétima semana consecutiva. A meta do Executivo é obter um déficit zero nas contas do governo central este ano, com tolerância de 0,25 ponto porcentual do PIB para mais ou para menos.

A estimativa intermediária do Focus para o déficit primário do setor público em 2026 permaneceu em 0,60% do PIB. Um mês atrás, era de 0,50%. A meta do ano que vem é de um superávit de 0,25% do PIB para o governo central, também com tolerância de 0,25 ponto para mais ou para menos.

Nominal

A estimativa intermediária do Focus para o déficit nominal de 2025 permaneceu em 8,90% do PIB. Um mês antes, era de 8,37%. A mediana para o rombo nominal de 2026 passou de 8,33% para 8,35%, contra 7,55% quatro semanas atrás.

O resultado primário reflete o saldo entre receitas e despesas do governo, antes do pagamento dos juros da dívida pública. O resultado nominal reflete o saldo após o gasto com juros e outras despesas financeiras.

A mediana para a dívida líquida do setor público (DLSP) como proporção do PIB em 2025 passou de 66,30% para 66,10%. Um mês antes, era de 66,95%. A estimativa intermediária para 2026 continuou em 70,80%, de 71,19% um mês antes.