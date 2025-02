Prêmio Jabuti Acadêmico recebe inscrições para 2ª edição

O Prêmio Jabuti Acadêmico está recebendo inscrições para sua segunda edição até o dia 20 de março. Criado no ano passado pela Câmara Brasileira do Livro (CBL), o concurso é voltado para obras acadêmicas, científicas, técnicas e profissionais.

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do Prêmio Jabuti Acadêmico. Podem concorrer trabalhos publicados em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024. Os títulos precisam ter número ISBN (International Standard Book Number) e ficha catalográfica emitidos no Brasil.

A premiação está dividida em dois eixos. O primeiro é o de Ciência e Cultura, que inclui 27 categorias. O segundo eixo é o de Prêmios Especiais, que passa a contar com uma novidade nesta edição: além das categorias Ilustração e Divulgação Científica, foi criada a de Tradução. Poderão concorrer livros em tradução inédita de qualquer idioma para o português.

O conselho curador, que avaliará todos os trabalhos, é formado por sete profissionais. De acordo com o edital, cada obra só poderá ser inscrita em uma única categoria. A única exceção é a categoria Ilustração, que aceita títulos que também estejam concorrendo em qualquer outra dos dois eixos.

Pelo segundo ano, a premiação conta com o apoio da Academia Brasileira de Ciências (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Os autores premiados receberão uma estatueta, além de R$ 5 mil. As editoras das escolhidas também receberão uma estatueta.