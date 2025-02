Premiê da Índia se reunirá com Trump para discutir concessões tarifárias aos EUA, dizem fontes

Por Sarita Chaganti Singh e Shivangi Acharya e Shivam Patel

NOVA DÉLHI (Reuters) - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está preparando cortes tarifários adicionais antes de uma reunião nesta semana com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderá impulsionar as exportações norte-americanas para a Índia e evitar uma possível guerra comercial, segundo autoridades do governo.

A visita de dois dias de Modi aos EUA, a partir de quarta-feira, ocorre no momento em que Trump planeja anunciar tarifas recíprocas sobre muitos países, incluindo tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio do maior parceiro comercial, os Estados Unidos.

Trump já havia chamado a Índia de "grande abusadora" do comércio e pediu que o país comprasse mais equipamentos de segurança fabricados nos Estados Unidos para avançar em direção a uma relação comercial justa de mão dupla.

A Índia está considerando cortes tarifários em pelo menos uma dúzia de setores, de eletrônicos a equipamentos médicos e cirúrgicos e produtos químicos, para impulsionar as exportações dos EUA em linha com os planos de produção doméstica de Nova Délhi, disseram três autoridades governamentais.

As autoridades falaram sob condição de anonimato, pois não estavam autorizadas a falar com a mídia.

Os ministérios do Comércio e das Relações Exteriores da Índia, bem como o gabinete do primeiro-ministro, não responderam aos pedidos de comentários enviados por e-mail fora dos dias úteis oficiais.

Os laços comerciais entre as duas nações cresceram de forma constante na última década, com Washington cada vez mais vendo Nova Délhi como um contrapeso à crescente influência regional da China.

Em uma declaração na segunda-feira, Modi disse: "Esta visita será uma oportunidade de aproveitar os sucessos de nossa colaboração em seu primeiro mandato (de Trump)".

Ele acrescentou que a tecnologia, o comércio, a defesa, a energia e a resiliência da cadeia de suprimentos eram áreas em que a parceria poderia ser elevada e aprofundada.

As autoridades disseram que as concessões estão sendo consideradas em itens que a Índia obtém principalmente dos Estados Unidos ou tem mais apetite potencial para comprar, como antenas parabólicas e polpa de madeira.

O comércio bilateral ultrapassou US$ 118 bilhões no ano fiscal de 2023-2024, com a Índia registrando um superávit de US$ 32 bilhões.

(Reportagem adicional de Manoj Kumar)