Pequim critica declaração de EUA e Japão sobre o Mar do Sul da China

A China afirmou nesta segunda-feira (10) que a declaração conjunta dos Estados Unidos e do Japão que condena suas atividades no Mar do Sul da China Meridional "ataca e difama" o país.

Na semana passada, em um comunicado conjunto, o presidente americano, Donald Trump, e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, reafirmaram sua oposição "às reivindicações marítimas ilegais" da China e "à militarização das áreas reivindicadas" neste mar disputado e afirmaram que eram atividades "provocadoras".

Pequim reivindica sua soberania em quase todo o Mar do Sul da China, em disputa com outros países da região, apesar de uma sentença internacional ter afirmado que as reivindicações não tinham base legal.

Para a China, a declaração conjunta de Washington e Tóquio "interfere abertamente nos assuntos internos, ataca e difama o país, e exagera as tensões regionais", declarou nesta segunda-feira o porta-voz Guo Jiakun.

