OpenAI rejeita oferta de Musk para adquirir a startup de IA - Em contrapartida, CEO Sam Altman, criador do ChatGPT, se oferece para comprar o X. Os dois empreendedores da inteligência artificial estão envolvidos em disputas judiciais nos EUA.Um consórcio liderado Elon Musk ofereceu 97,4 bilhões de dólares (R$ 536 bilhões) para adquirir a organização sem fins lucrativos que controla a startup de inteligência artificial (IA) OpenAI, informou o The Wall Street Journal, nesta segunda-feira (10/01).

A oferta surge meses após o bilionário processar a criadora do ChatGPT para tentar impedi-la de fazer a transição para uma empresa com fins lucrativos.

A resposta do CEO da OpenAI, Sam Altman, surgiu rapidamente em postagem no X, o antigo Twitter – a rede social de propriedade de Musk –, na qual ele diz ironicamente "não, obrigado, mas compraremos o Twitter por 9,74 bilhões de dólares se você quiser."

O caso deve aumentar as tensões com entre Musk e Altman em torno do futuro da startup em pleno auge do setor de tecnologia de IA generativa.

Os dois empreendedores estão envolvidos em um processo ainda em andamento, no qual Musk questiona o projeto Stargate de 500 bilhões de dólares liderado pela OpenAI, anunciado com grande alarde na Casa Branca logo após o presidente Donald Trump retornar ao cargo. Musk alega que os investidores relacionados não tinham condições de financiar o projeto.

"É hora de a OpenAI voltar a ser a força focada em segurança e código aberto para o bem que já foi" disse Musk em comunicado à imprensa. "Vamos garantir que isso aconteça."

A oferta do consórcio é apoiada pela empresa de IA de Musk, xAI, que após um acordo poderia se fundir com a OpenAI.

Rivalidade entre ex-parceiros

Mesmo não levando em contra as implicações antitruste, um acordo dessas dimensões exigiria que Musk e seu consórcio levantassem uma enorme soma de dinheiro. A OpenAI foi avaliada em 157 bilhões de dólares em outubro de 2024, o que consolidou seu status como uma das empresas privadas mais valiosas do mundo.

Musk foi cofundador da OpenAI com Altman em 2015, mas deixou a empresa antes de ela decolar. Em 2023, ele fundou a startup concorrente xAI.

A OpenAI tenta atualmente fazer a transição de uma entidade sem fins lucrativos para uma com fins lucrativos, o que ela diz ser essencial para garantir o capital necessário para desenvolver os melhores modelos de inteligência artificial.

No processo contra a OpenAI e Altman, Musk alega que os fundadores originalmente o abordaram para financiar uma organização sem fins lucrativos focada em desenvolver IA em benefício da humanidade, mas que agora estava focada no lucro.

Musk atualmente lidera o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do governo americano, que em menos de um mês de existência já acumula diversas polêmicas em sua cruzada para reformular os sistemas burocráticos federais.

Entre as decisões mais controversas da nova autarquia americana estão a de suspender os trabalhos da Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (Usaid) e a de cortar financiamentos para projetos sociais.

rc (Reuters, ots)