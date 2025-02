35ºC em SP: Onda de calor no Brasil pode causar recordes de temperaturas

Três regiões brasileiras podem esperar temperatura recorde para os próximos dias, em meio à chegada de uma nova onda de calor no país. Segundo o Climatempo, o Sudeste e o Nordeste do país devem ser atingidos no dia 12 de fevereiro pelo mesmo fenômeno que já está no Sul desde a semana passada. O período deve se estender pelo menos até o dia 18.

Onde o calor será mais intenso?

No Sudeste, Rio é alerta maior. Termômetros devem atingir os 40°C na região metropolitana. Além disso, o noroeste de Minas Gerais e Vitória, capital do Espírito Santo, também devem alcançar calor parecido, com máxima de 38°C na cidade capixaba. Já Belo Horizonte terá máxima de 35°C.

São Paulo não é alvo de onda de calor — em termos. O Climatempo explica que uma onda de calor causa temperaturas de 5°C a 7°C acima da média para a época. Por isso, a capital paulista não entra nessa classificação, já que a máxima deve ficar "apenas" de 3°C a 5°C mais elevada, com um calor de até 35°C.

Capital paulista já está em estado de atenção para altas temperaturas. O alarme começou na quinta (6). A cidade amanheceu nessa segunda (10) com tempo abafado e previsão de sol forte, com máxima de 30°C — como deve ser por toda a semana.

No Nordeste, calor deve ser maior fora das capitais. O Climatempo prevê temperatura máxima de 40°C no oeste da Bahia, no trecho baiano do Vale do São Francisco e na região de sertão entre Bahia, Pernambuco e Piauí.

Já no Sul onda está no fim. O fenômeno, que já provocou temperaturas de quase 44°C no Rio Grande do Sul, deve se estender apenas até terça (12), fazendo a temperatura superar mais uma vez a marca dos 40°C em vários locais do estado. O Climatempo aponta que o recorde atual do Brasil em 2025: 43,8°C de máxima, registrado em Quaraí no dia 4 de fevereiro, pode ser quebrado.

Nesse início de semana, outras cidades podem sentir efeitos. O oeste e sul do Paraná e o oeste, centro e sul de Santa Catarina podem alcançar temperaturas entre 38°C e 40°C.

Recomendação é que pessoas invistam em hidratação e evitem tomar sol nas horas mais quentes. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que há riscos à saúde quando a temperatura máxima se mantém 5ºC acima da média por um período maior do que cinco dias.

Por que tanto calor?

No Sul, calor intenso é fruto de uma frente fria se aproximando do Rio Grande do Sul. O fenômeno se chama calor pré-frontal, de acordo com o Climatempo: nele, à medida que o ar frio, mais denso, avança, ele comprime o ar quente já presente na região, causando um aumento da temperatura. O ar associado a esta frente fria é fraco e não deve manter a temperatura mais amena por muito tempo.

Já a nova onda de calor, no Sudeste e Nordeste, é fruto de um sistema de alta pressão atmosférica. Ele é, basicamente, um fluxo de ar seco no sentido horário, que funciona como uma "tampa" na atmosfera, prendendo o ar quente e inibindo a formação de nuvens.

Ainda assim pancadas de chuva podem acontecer. Isso porque a atmosfera estará extremamente aquecida, o que pode causar chuva rápida e em poucas áreas — não forte o bastante para diminuir o calor, segundo o Climatempo.

E existe previsão para a onda de calor se afastar? Ao falar do Sudeste, o Climatempo afirmou que o sistema de alta pressão atmosférica deve enfraquecer por volta do dia 20 de fevereiro. Mas a previsão ainda é incerta. Pelo menos no Rio e no Espírito Santo as chuvas devem permanecer afastadas pelo menos até o dia 24 de fevereiro.

* Com Estadão Conteúdo