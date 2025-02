Novo escândalo com poderoso contrabandista salpica presidente da Colômbia

O contrabandista mais poderoso da Colômbia, conhecido como "Papá Pitufo" (Papai Smurf), protagonizou, nesta segunda-feira (10), um novo escândalo no governo do presidente Gustavo Petro, depois da revelação de que um dos principais assessores do chefe de Estado recebeu dinheiro dele para financiar a campanha presidencial de 2022.

No fim de semana, o portal jornalístico Cambio revelou que o estrategista político catalão Xavier Vendrell obteve no período eleitoral cerca de 120 mil dólares (aproximadamente R$ 626 mil, em cotação da época) em uma valise de Diego Marín Buitrago, considerado o czar do contrabando no país.

Perguntado sobre esta versão, o próprio Petro admitiu que inicialmente não sabia destas movimentações, mas quando soube, ordenou a Vendrell devolver os fundos e "gravar" um vídeo "como prova".

"Através de Xavier, Papai Smurf tentou se infiltrar na campanha e ordenei devolver este dinheiro (...) Dei ordem expressa de não receber doações de (...) ninguém de quem pudéssemos suspeitar de atividades obscuras", respondeu o presidente de esquerda, citado na publicação do Cambio.

O escândalo veio à tona na semana passada, ao mesmo tempo de uma insólita transmissão ao vivo de um conselho de ministros que deixou evidentes as divisões dentro do governo.

Diante de milhares de espectadores, Augusto Rodríguez, um dos dirigentes da campanha presidencial de 2022, acusou Armando Benedetti, ex-embaixador na Venezuela e aliado de Petro, de ter tido uma reunião com 'Papai Smurf'.

A denúncia passou despercebida até a revelação, no domingo, do portal Cambio.

Nela, assegura-se que o contrabandista pretendia entregar a Vendrell mais de 722 mil dólares (R$ 3,7 bilhões em cotação da época).

O estrategista catalão não deu sua versão.

Próximo de partidos separatistas da Catalunha, Vendrell obteve a cidadania colombiana por decisão do presidente e assumiu um cargo no governo que, segundo outras denúncias feitas pela imprensa, aproveitou para fazer negócios privados.

'Papai Smurf' foi detido em abril do ano passado na Espanha, mas foi posto em liberdade provisória em meio a reclamações de Petro. Em dezembro, voltou a ser capturado em Portugal e o presidente colombiano pede sua extradição.

Este é mais um dos escândalos de supostas irregularidades envolvendo a campanha que Petro, que assumiu o poder em agosto de 2022.

Em março passado, seu filho mais velho, Nicolás Petro, foi detido por suposta lavagem de ativos, ao receber dinheiro de 'El Hombre Marlboro' (O Homem Marlboro), um ex-narcotraficante condenado nos Estados Unidos.

Segundo o Ministério Público, o filho do presidente usou parte destes recursos em eventos da campanha presidencial na costa caribenha.

Nicolás Petro afirma que seu pai não sabia de nada.

das/arm/mvv/am

© Agence France-Presse