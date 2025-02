Nippon Steel considera mudança de abordagem em relação à US Steel, diz membro do governo do Japão

TÓQUIO (Reuters) - A japonesa Nippon Steel está considerando propor uma mudança em relação à sua abordagem anterior de tentar comprar a U.S. Steel, disse o secretário-chefe de gabinete do Japão, Yoshimasa Hayashi, nesta segunda-feira, embora a empresa tenha se recusado a comentar.

"Estamos cientes de que a Nippon Steel não está encarando isso como uma mera aquisição, mas está considerando uma proposta ousada que é completamente diferente de tudo o que fez no passado", disse Hayashi aos repórteres.

Hayashi disse que isso criará uma situação vantajosa tanto para o Japão quanto para os Estados Unidos por meio de investimentos significativos e de produção de alta qualidade.

Na sexta-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que a oferta de US$14,9 bilhões da Nippon Steel pela U.S. Steel assumiria a forma de um investimento em vez de uma compra. Duas pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a maior siderúrgica japonesa não havia retirado sua oferta.

A Nippon Steel se recusou a comentar a declaração de Hayashi, bem como a recente fala de Trump de que ninguém pode ter uma participação majoritária na U.S. Steel.

Trump fez o comentário no domingo ao falar com repórteres no Força Aérea Um. Ele também disse que os EUA imporão tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio, além das tarifas existentes, e que anunciará as novas tarifas sobre metais nesta segunda-feira.

A busca da Nippon pela U.S. Steel tem se estendido por mais de um ano, com Trump condenando a proposta em várias ocasiões, antes dos comentários mais moderados de sexta-feira no Salão Oval com o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, ao seu lado.

Não ficou claro se o investimento se referia a uma nova estrutura de acordo ou quais seriam os detalhes da transação, mas Trump disse na sexta-feira que se reuniria com o chefe da Nippon Steel nesta semana e que estaria envolvido "para mediar e arbitrar".

(Por Yuka Obayashi e Satoshi Sugiyama)