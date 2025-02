"Não estou pronto": Tiger Woods desiste de participar de torneio em Torrey Pines

O astro do golfe Tiger Woods disse nesta segunda-feira (10) que não jogará o torneio Genesis Invitational esta semana em Torrey Pines, conforme planejado, após a morte de sua mãe.

"Não estou pronto", anunciou Woods em um comunicado publicado em suas redes sociais.

Woods havia se comprometido a participar de seu primeiro torneio profissional em sete meses no Genesis, evento que ele organiza e pertence ao American PGA Tour.

Sua decisão de jogar ocorreu poucos dias depois que o golfista anunciou que sua mãe, Kultida, havia falecido na semana passada.

"Estava programado para jogar esta semana, mas não estou pronto", disse o americano em um comunicado publicado em suas redes sociais.

"Fiz o meu melhor para me preparar, sabendo que era o que minha mãe teria gostado, mas ainda estou processando sua perda. Obrigado a todos que se comunicaram comigo", acrescentou.

Woods, quinze vezes vencedor de torneios Majors, se comprometeu a fazer sua primeira aparição em um torneio de categoria inferior desde que disputou o Genesis em fevereiro do ano passado, desistindo após uma rodada devido a uma doença.

Woods terminou em 60º no Augusta Masters e não avançou nos outros três Majors de 2024, enquanto seguia lutando para se recuperar entre as rodadas de problemas nas costas e lesões nas pernas sofridas no acidente de carro de 2021.

Seu último torneio foi o Open em julho. Woods, de 49 anos, passou por outra cirurgia nas costas em setembro e jogou ao lado de seu filho Charlie, de 15 anos, no torneio familiar PNC, na Flórida, em dezembro.

