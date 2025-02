Muitos países não cumprem prazo da ONU para novas metas climáticas

Por Kate Abnett

BRUXELAS (Reuters) - Muitas das maiores nações poluidoras do mundo perderam o prazo da ONU para estabelecer novas metas climáticas, no momento em que os esforços para conter o aquecimento global estão sob pressão após a eleição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Os quase 200 países que assinaram o Acordo de Paris tinham o prazo de segunda-feira para apresentar novos planos climáticos nacionais à ONU, definindo como eles planejam reduzir as emissões até 2035.

Até a manhã de segunda-feira, muitos dos maiores poluidores do mundo -- incluindo China, Índia e União Europeia -- não tinham feito isso.

"O público tem o direito de esperar uma forte reação de seus governos ao fato de que o aquecimento global já atingiu 1,5 grau Celsius por um ano inteiro, mas não vimos praticamente nada de real substância", disse Bill Hare, presidente-executivo do instituto de ciência e política Climate Analytics.

O acordo climático de Paris de 2015 compromete as nações a tentar evitar que o aquecimento global ultrapasse 1,5°C acima dos níveis pré-industriais. Até o momento, as ações ficaram muito aquém dos cortes profundos de emissões que permitiriam atingir esse objetivo. O ano passado foi o primeiro a ultrapassar 1,5ºC de aquecimento.

Entre as grandes economias que anunciaram novos planos climáticos estão EUA, Reino Unido, Brasil, Japão e Canadá -- embora se espere que Trump elimine a contribuição dos EUA da era Biden.

No mês passado, Trump ordenou que os EUA se retirem do Acordo de Paris e suspendeu alguns gastos federais com energia limpa.

O chefe do clima da ONU, Simon Stiell, disse na semana passada que a maioria dos países indicou que ainda produzirá seus planos este ano.

"Os países estão levando isso muito a sério, o que não é surpreendente, já que esses planos serão essenciais para determinar quanto dos 2 trilhões de dólares em expansão os governos poderão garantir", disse Stiell, citando os 2 trilhões de dólares investidos globalmente em energia limpa e infraestrutura no ano passado.

"Portanto, faz sentido dedicar um pouco mais de tempo para garantir que esses planos sejam de primeira linha", acrescentou.

Mas o prazo perdido aumenta as preocupações de que a ação climática tenha caído nas agendas dos governos, com algumas autoridades sinalizando que a reviravolta dos EUA na política climática está atrapalhando os esforços de outras nações.

O chefe de política climática da UE, Wopke Hoekstra, disse à Reuters no mês passado que o ciclo de elaboração de políticas do bloco não se alinhava com o prazo da ONU, mas que Bruxelas teria seu plano pronto para a cúpula climática da COP30 da ONU em novembro.

A China publicará seu plano climático "no devido tempo", afirmou porta-voz do Ministério das Relações Exteriores na segunda-feira.

((Tradução Redação São Paulo)) REUTERS TR