Milhares se juntam ao 'novo exército' da Síria, diz presidente

O presidente interino sírio, Ahmed al Sharaa, anunciou em uma entrevista divulgada nesta segunda-feira (10) que "milhares" de pessoas se uniram ao "novo exército sírio" desde a queda de Bashar al Assad.

"Não impus o serviço militar obrigatório na Síria. Em vez disso, optei pelo alistamento voluntário, e hoje milhares de pessoas se unem ao novo exército sírio", celebrou o dirigente no podcast britânico "The Rest is Politics".

As novas autoridades anunciaram a dissolução do exército de Assad e de todas as facções rebeldes armadas, entre elas o grupo radical islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por Al Sharaa.

Segundo os especialistas, nos primeiros anos da guerra desencadeada em 2011, as baixas, deserções e recusas em se alistar reduziram as tropas quase pela metade, de uma força inicial de cerca de 300.000 soldados.

As novas autoridades indicaram que os grupos armados se integrariam em um futuro exército nacional. No entanto, no terreno as facções apoiadas pela Turquia continuam combatendo as Forças Democráticas Sírias (FDS), dominadas pelos curdos e apoiadas pelos Estados Unidos no nordeste do país.

Por outro lado, Al Sharaa voltou a pedir o levantamento das sanções contra a Síria, impostas ao governo derrubado de Assad por "seus crimes".

"Agora que desmantelamos o regime e suas prisões, essas sanções deveriam ser suspensas, porque não estão mais justificadas após sua queda", afirmou.

