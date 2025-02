McDonald's supera em vendas de mesma loja no 4º tri e quer abrir 2,2 mil restaurantes em 2025

O McDonald's anunciou que espera abrir 2,2 mil restaurantes globalmente em 2025, acima do projetado no ano passado, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira, 10, junto com resultados corporativos. A rede norte-americana de fast-foods quer ampliar sua participação principalmente no mercado dos Estados Unidos e prevê criação de 600 restaurantes no país neste ano.

A empresa também registrou alta anual de 0,4% em vendas globais de mesma loja no quarto trimestre de 2024, contrariando expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 1,1% no período.

De acordo com o McDonald's, o Oriente Médio e o Japão lideraram a performance positiva neste segmento, refletindo a melhora em muitos mercados globais, com exceção do Reino Unido.

Nesta segunda-feira, a empresa informou que teve lucro líquido de US$ 2,017 bilhões no quarto trimestre de 2024, ou US$ 2,80 por ação, de acordo com balanço divulgado. No mesmo período de 2023, a multinacional norte-americana de fast food havia garantido lucro semelhante, de US$ 2,039 bilhões, também equivalente a US$ 2,80 por ação.

*Com informações da Dow Jones Newswires