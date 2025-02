McDonald's registra aumento das vendas globais apesar de queda nos EUA

Por Savyata Mishra

(Reuters) - As vendas globais do McDonald's registraram um aumento surpreendente no quarto trimestre, informou a empresa nesta segunda-feira, impulsionadas pela demanda por seus hambúrgueres e batatas fritas a preços acessíveis entre clientes do Oriente Médio, Japão e China.

O resultado ocorreu apesar de uma queda maior do que a esperada nas vendas nos Estados Unidos, devido a um surto de E.coli em outubro e a gastos cautelosos.

A pressão de demanda sobre as cadeias de fast-food que operam no Oriente Médio tem diminuído gradualmente depois de boicotes informais generalizados às empresas ocidentais por conta de sua postura pró-Israel em meio ao conflito na Faixa de Gaza.

O surpreendente crescimento das vendas do McDonald's na região compensou uma certa fraqueza em seu mercado doméstico, onde registrou queda de 1,4%, a maior desde a pandemia da Covid-19.

O McDonald's e seus rivais têm se apoiado em refeições de valor acessível em 2024 para estimular os gastos entre clientes que preferem fazer comer em casa.

O McDonald's estendeu a oferta de sua refeição de US$5, lançada em junho, para dezembro e introduziu o Chicken Big Mac em outubro, junto de outros lançamentos especiais.

O tráfego de clientes nos EUA melhorou ligeiramente no quarto trimestre em comparação com o ano anterior, disse a empresa, mas isso foi compensado por um valor médio menor gasto pelos clientes por visita.

As visitas dos clientes também foram afetadas por um surto de E.coli em outubro, que forçou o McDonald's a suspender temporariamente as vendas de seus hambúrgueres Quarteirão em 20% de seus 14.000 restaurantes nos EUA por cerca de duas semanas.

As vendas globais aumentaram 0,4% no trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com as expectativas de um declínio de 0,63%, de acordo com dados compilados pela LSEG.

O resultado foi impulsionado por um aumento de 4,1% no segmento de negócios do McDonald's, onde os restaurantes são operados por parceiros locais, liderados pelo Oriente Médio e Japão. Os executivos da empresa disseram em uma chamada que a demanda está se estabilizando na China.

O lucro trimestral ajustado por ação de US$2,83 ficou em linha com as expectativas do mercado.