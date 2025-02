Após negar golpe no 8/1, Motta tem primeiro evento público com Lula no DF

O presidente Lula (PT) e o novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), participaram de um evento de educação nesta segunda-feira (10), em Brasília, após as falas do deputado sobre os atentados de 8 de Janeiro que não agradaram ao Planalto.

O que aconteceu

Na última sexta-feira (7), Motta afirmou que "não teve" golpe no 8 de Janeiro. Em aceno a bolsonaristas, ele disse em entrevista que o ato "foi uma agressão às instituições", mas relativizou o ocorrido, que destruiu os prédios dos três Poderes, incluindo a Câmara dos Deputados.

As declarações não agradaram ao Planalto. A postura do governo é de que foi uma tentativa de golpe de Estado, com apoio da cúpula do governo Jair Bolsonaro (PL), que tinha acabado de deixar o poder.

A postura pode deixar os dois em lados opostos na avaliação da anistia. Apoiado tanto por bolsonaristas quanto por petistas na eleição, Motta prometeu debater o assunto. Lula é radicalmente contra a anistia, em especial para os articuladores do ato.

Este foi o primeiro evento público em que os dois participam juntos. Na segunda-feira passada (3), dois dias após as eleições do Congresso, Lula recebeu Motta e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio do Planalto para um gesto de união entre os Poderes.

Foco no evento de educação

Política não foi pauta no evento por parte de nenhum dos dois. Com foco em educação, Lula repetiu as falas que costuma fazer sobre o tema, com referência à pouca educação que teve, falando também sobre a importância de investir em ensino básico.

Em discurso lido, Motta elogiou a iniciativa do governo e os resultados de estados e municípios. Ele citou a Paraíba e sua terra natal, Patos (PB). "Somente por meio da cooperação de todos os envolvidos conseguiremos garantir que cada criança brasileira tenha acesso à educação de qualidade", disse o presidente da Câmara.

Os dois participaram do evento de entrega do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização a municípios. O prêmio, sem efeitos práticos, pretende estimular prefeitos a avançarem nas metas de alfabetização nas respectivas cidades.

Lula promove encontro com os novos prefeitos do país nesta terça-feira (11). Com coordenação da Secretaria de Relações Institucionais, o objetivo é aproximar o presidente e o governo das administrações municipais eleitas no ano passado.