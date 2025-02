Maior número do ano: SP tem 62 praias impróprias; veja em quais evitar banho

O Estado de São Paulo contabiliza 62 praias impróprias, segundo o último balanço atualizado pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Este é o maior número já registrado neste ano. No início de janeiro, o litoral paulista estava com 51 praias inadequadas para banho.

Segundo a Companhia, o principal fator para esta condição é o elevado número de dias com chuvas intensas registrado no litoral norte, que interferem, por exemplo, no índice de balneabilidade.

A Cetesb considera a praia imprópria para banho quando a água apresenta mais de cem colônias de bactérias por 100 mililitros de água, em duas ou mais amostras, em um período de cinco semanas. Desta forma, o banhista deve evitar o contato com o mar nessas localidades.

Na liderança do balanço, aparece Itanhaém com doze praias impróprias. Bertioga, Santos e Praia Grande estão com sete praias com más condições cada um dos municípios.

Das 175 praias monitoradas, 113 estão com condições próprias para banho. A próxima atualização será feita na quinta-feira, dia 13.

Veja quais praias estão impróprias para banho:

Ubatuba - 6

- Rio Itamambuca

- Praia de Itaguá - Ponto 1

- Praia de Itaguá - Ponto 2

- Santa Rita

- Perequê-Mirim

- Prainha de Fora-Ilha Anchieta

Caraguatatuba - 2

- Prainha

- Cocanha

São Sebastião - 3

- Arrastão

- Pontal da Cruz

- Preta do Norte

Ilhabela - 2

- Itaquanduba

- Itaguaçu

Bertioga - 7

- Boraceia - Sul

- Guaratuba

- São Lourenço - Próx. Morro

- São Lourenço - Rua 2

- Enseada - Indaiá

- Enseada - Vista Linda

- Enseada - Col. Sesc

Guarujá - 3

- Perequê

- Enseada - Rua Chile

- Guaiuba

Santos - 7

- Ponta da Praia

- Aparecida

- Embaré

- Boqueirão

- Gonzaga

- José Menino - Rua Olavo Bilac

- José Menino - Rua Fred. Ozanan

São Vicente - 3

- Milionários

- Gonzaguinha

- Prainha

Praia Grande - 7

- Guilhermina

- Aviação

- Vila Tupi

- Vila Mirim

- Maracanã

- Vila Caiçara

- Real

Mongaguá - 6

- Vila São Paulo

- Central

- Vera Cruz

- Itaóca

- Agenor de Campos

- Flórida Mirim

Itanhaém - 12

- Campos Elísios

- Suarão

- Suarão - AFPESP

- Parque Balneário

- Centro

- Praia dos Pescadores

- Sonho

- Jardim Cibratel

- Estância Balneária

- Jardim São Fernando

- Baln. Jd. Regina

- Balneário Gaivota

Peruíbe - 4

- Icaraíba

- Baln. S. J. Batista

- Avenida São João

- Guaraú