Língua esbranquiçada: quais as causas da saburra lingual e como evitar

Uma língua saudável deve ter coloração rosa claro em toda a sua superfície. A aparência é "viva", sem pontos com cores diferentes. Já a coloração branca pode revelar desde uma má higiene até lesões pré-malignas e quadros infecciosos e tumorais.

A saburra ou saburra lingual é o mais comum. Trata-se de uma massa composta de células descamadas da boca, bactérias, muco da saliva e restos alimentares que aderem à superfície da língua e podem provocar halitose (mau hálito). Quem tem refluxo gastroesofágico está ainda mais sujeito a essa situação e deve ficar atento.

Além disso, a língua saburrosa é um sintoma de certas doenças. A mais comum é a candidíase oral (popularmente conhecida por "sapinho"), que deixa placas brancas na língua semelhantes à coalhada e causa dor local.

Como prevenir uma língua branca

Imagem: iStock

Se for apenas falta de limpeza adequada, a escovação frequente da língua com a escova de dentes comum e a passagem de um limpador de língua irão resolver o problema da saburra.

O raspador de língua pode ser usado depois da escovação dos dentes e do fio dental, e sua utilização deve ser do fundo para a ponta da língua. Você notará uma massa branca vindo junto com o aparelho. Depois de repetir algumas vezes o movimento, enxague a boca com água.

A maioria desses dispositivos cumpre seu objetivo, mas a pessoa deve saber como usá-los corretamente para não causar nenhum tipo de trauma sobre a superfície da língua. O ideal é passar o raspador de maneira suave, sem imprimir muita força.

Se ainda assim a situação permanecer, procure um cirurgião-dentista ou um estomatologista, os profissionais mais indicados para fazer um diagnóstico correto.

Algum raspador é o mais indicado?

Os tipos variam entre plástico, cobre e aço inoxidável — alguns são mais ergonômicos e adaptáveis aos formatos das línguas. Há opções com ou sem cerdas. Alguns modelos têm valores bem acessíveis, entre R$ 10 e R$ 15.

Não há dados de ensaios clínicos que provam a superioridade de algum tipo de raspador de língua, seja sobre seu material de fabricação ou formato.

O dispositivo deve ser recomendado pelo dentista, que indicará a melhor opção considerando as demandas de cada paciente.

Raspador supera escova na limpeza?

As evidências científicas sobre a superioridade dos raspadores de língua em relação às escovas de dentes são fracas, portanto, não é possível afirmar que eles sejam melhores que a limpeza com escova dental.

O que alguns estudos apontam é uma tendência de que os raspadores de língua podem remover a saburra lingual e os micro-organismos de maneira mais eficiente e profunda, além das bactérias que produzem os compostos sulfurosos voláteis e são responsáveis pelo mau hálito, doenças locais e ou sistêmicas.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/04/2020 e 18/03/2023