Liga dos Campeões entra em sua fase de mata-mata com Manchester City-Real Madrid

Depois de uma primeira fase de grupos em que vários grandes nomes da Europa perderam mais pontos do que o esperado, a Liga dos Campeões inicia nesta terça-feira (11) a sua reta decisiva, com um playoff valendo vaga nas oitavas de final, entre os quais se destaca o duelo entre Manchester City e Real Madrid.

Um dos dois últimos campeões será eliminado da competição antes de chegar às oitavas, consequência de uma primeira fase em que nenhum dos dois correspondeu às expectativas como candidatos ao título.

O confronto entre o campeão espanhol e o campeão inglês já tem conotações de um 'derby' europeu, depois de as duas equipes terem se enfrentado nas últimas três edições da 'Champions', embora em fases mais avançadas do torneio: semifinais em 2022 e 2023, com um triunfo para cada equipe, e no ano passado nas quartas de final, com a vitória do time espanhol como havia acontecido duas temporadas antes.

Um sinal de que são os dois grandes dominadores do futebol europeu nos últimos anos é que a equipe que se classificou no seu confronto direto acabou sendo a campeã europeia.

- Constelação de estrelas -

Embora nenhum deles tenha correspondido às expectativas, no gramado haverá uma constelação de estrelas: Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrygo e Valverde do lado dos merengues; Haaland, Foden, De Bruyne e Bernardo Silva do lado dos 'Skyblues'.

Os dois clubes têm em comum nesta temporada o fato de boa parte da irregularidade que têm mostrado ter origem nas lesões, sobretudo na defesa.

O Real Madrid, porém, aparece como leve favorito, pelo seu retrospecto na LaLiga (é líder, à frente de Atlético e Barcelona) e pelo seu poder ofensivo, que contrasta com a fragilidade defensiva causada pelas lesões dos seus quatro defensores titulares (Rüdiger, Militão, Alaba e Carvajal).

- Haaland e Marmoush -

Mas Erling Haaland está despertando nas últimas semanas, com seis gols nos últimos sete jogos disputados e Guardiola poderá contar com o egípcio Omar Marmoush, contratado em janeiro ao Eintracht Frankfurt (15 gols na Bundesliga nesta temporada) e já disponível para a Champions.

Os demais confrontos dos playoffs parecem menos equilibrados ou sem despertar um interesse tão grande. Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, outros dois tradicionais candidatos que não conseguiram entrar entre os oito primeiros colocados na fase de liga, tendo que passar pela repescagem para chegar às oitavas de final, aparecem como favoritos contra Brest e Glasgow Celtic, respectivamente.

Num duelo 100% francês, o Brest, uma das revelações do torneio na primeira fase, não parece estar em condições de fazer frente ao PSG que tem 22 pontos a mais na classificação da Ligue 1 e que encontrou em Ousmane Dembelé um artilheiro inesperado mas necessário após a saída de Mbappé.

O ex-jogador do Borussia Dortmund e do Barcelona se destacou nesta temporada com uma faceta até então desconhecida e já marcou 16 gols no campeonato e outros 4 na Liga dos Campeões.

- Estreia de Kvaratskhelia -

Além disso, o técnico Luis Enrique poderá contar com o georgiano Kvicha Kvaratskhelia, contratado ao Napoli por 73 milhões de dólares (R$ 422 milhões pela cotação atual) para apoiar o jogo ofensivo no sistema do treinador.

Por sua vez, Harry Kane será o principal trunfo do Bayern para vencer o Celtic (na quarta-feira). O capitão da seleção inglesa soma 21 gols na Bundesliga e seis na Liga dos Campeões.

Outros dois tradicionais do futebol europeu, Juventus e Milan, tentarão esquecer suas más campanhas na Serie A contra dois adversários do futebol holandês, PSV Eindhoven e Feyenoord, enquanto os dois representantes portugueses, Sporting e Benfica, podem aproveitar o mau momento de Dortmund e Monaco para avançarem às oitavas de final.

Em outro duelo dos playoffs, a Atalanta surge como favorita diante do Brugge, sobretudo devido ao grande momento vivido por seu atacante ítalo-argentino Mateo Retegui, autor de quatro gols no último fim de semana.

Nas oitavas de final já aguardam os oito primeiros colocados da fase de grupos que conseguiram a classificação direta: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

-- Programação dos jogos de ida da repescagem da Liga dos Campeões (horário de Brasília):

- Terça-feira:

(14h45) Brest (FRA) - PSG (FRA)

(17h00) Manchester City (ING) - Real Madrid (ESP)

Juventus (ITA) - PSV Eindhoven (HOL)

Sporting (POR) - Dortmund (ALE)

- Quarta-feira:

(14h45) Brugge (BEL) - Atalanta (ITA)

(17h00) Monaco (FRA) - Benfica (POR)

Celtic Glasgow (SCO) - Bayern de Munique (ALE)

Feyenoord (HOL) - Milan (ITA)

mcd/pm/aam

© Agence France-Presse