O que é a síndrome Hellp, que levou Lexa a perder bebê após parto prematuro

A cantora Lexa, 29, contou nesta segunda-feira (10) que sua filha, Sofia, morreu três dias após o nascimento prematuro, no início deste mês.

"Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida", escreveu a cantora em publicação no Instagram —disponível abaixo.

Lexa conta ter tido síndrome de Hellp, uma complicação grave da pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial específica da gravidez. "Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce, extremamente rara e grave."

Mais um dia e eu não estaria aqui para contar nem a minha história e nem a dela. Agora estou buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi.

Lexa, em publicação no Instagram

Entenda a complicação na gravidez de Lexa

Normalmente, a hipertensão é definida como a pressão arterial acima de 14/9 (140/90 mmHg) e é considerada grave quando a pressão ultrapassa 18/12.

A causa mais comum da pré-eclâmpsia é uma alteração na implantação da placenta. Quando não ocorre de maneira adequada, ela aumenta a resistência nos vasos sanguíneos, elevando a pressão. A doença pode ser diagnosticada por meio de exames e avaliações médicas.

Os sintomas associados mais comuns são:

Inchaço no corpo todo;

Alteração de visão;

Diminuição do volume de urina;

Falta de ar;

Redução do líquido amniótico.

Riscos à mãe e ao bebê

Seu agravamento e evolução, a síndrome de Hellp, leva a graves lesões nos rins, no fígado e, em casos extremos, gera inchaço no cérebro e, eventualmente, provoca um AVC (derrame). Tudo isso traz risco de morte para a mãe. Segundo contou, Lexa teve comprometimento dos rins e do fígado.

Para o bebê, a doença também pode ser perigosa, prejudicando o crescimento e o ganho de peso, devido à perda da função da placenta que, em caso extremo, pode diminuir a passagem de oxigênio para o feto e levar à morte.

Parto prematuro

A cantora deu à luz com cinco meses e meio de gravidez. Em muitos casos o parto precisa ser antecipado devido aos riscos. O nascimento prematuro pode desencadear problemas de saúde no bebê, como infecções, dificuldades respiratórias (necessitando do auxílio de aparelhos), atraso no desenvolvimento motor e neurológico, hemorragias intracranianas, dentre outros.

Tem cura?

Não há como "curar" a síndrome de Hellp durante a gestação, mas é possível controlar o aumento da pressão arterial até o parto, com remédios anti-hipertensivos, exames e avaliações constantes.

Em até seis semanas após o parto, a maioria das mulheres volta ao seu estado de saúde normal. No entanto, algumas ainda precisam ser acompanhadas pelos médicos e tomar remédios para controlar a pressão —uma minoria continua hipertensa para toda a vida.

Tem como evitar?

Um planejamento e acompanhamento gestacional contribuem para prevenir doenças na gravidez. Fazer exercícios regularmente, alimentar-se bem, manter o peso adequado e não fumar ajudam a manter a pressão arterial adequada e reduzir o risco de pré-eclâmpsia.

Entre os fatores de risco para a pré-eclâmpsia, é possível destacar, principalmente:

Pacientes muito jovens (geralmente abaixo dos 19 anos);

Pacientes acima dos 35 anos;

Hipertensão (quem já tinha problemas de pressão);

Diabetes;

Obesidade;

Pré-eclâmpsia em gestações anteriores;

Gestação múltipla;

Trombofilias (síndrome do anticorpo antifosfolípide);

Lúpus.

Por que Hellp?

O termo vem da junção das seguintes palavras em inglês:

H emolysis (hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos)

emolysis (hemólise, que é a destruição dos glóbulos vermelhos) E levated L iver enzymes (elevação de enzimas do fígado, devido ao comprometimento do órgão ocasionado pela pressão alta)

levated iver enzymes (elevação de enzimas do fígado, devido ao comprometimento do órgão ocasionado pela pressão alta) Low Platelets (redução das plaquetas, que aumenta o risco de sangramento)

*Com informações de reportagens publicadas em 03/09/22 e 17/09/22.