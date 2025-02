Kremlin adota postura enigmática sobre contatos entre Putin e Trump

Por Guy Faulconbridge e Dmitry Antonov

MOSCOU (Reuters) - O Kremlin disse nesta segunda-feira que não poderia confirmar nem negar se o presidente russo, Vladimir Putin, conversou com o presidente dos EUA, Donald Trump, por telefone, sobre como encontrar uma maneira de parar a guerra na Ucrânia.

O mistério envolve o primeiro contato direto entre os líderes das duas maiores potências nucleares desde que a Rússia iniciou sua guerra em grande escala na Ucrânia em fevereiro de 2022, com Washington e Moscou oferecendo respostas parciais e dicas.

Trump, falando a repórteres a bordo do Air Force One no domingo, disse acreditar que os Estados Unidos estão progredindo, mas se recusou a fornecer detalhes sobre qualquer comunicação com Putin.

Perguntado se houve uma conversa com Putin desde que se tornou presidente em 20 de janeiro ou antes, Trump declarou: "Eu tive. Digamos apenas que tive... E espero ter muitas outras conversas. Temos que acabar com essa guerra".

"Se estamos conversando, não quero lhes contar sobre as conversas", disse Trump.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, falando a repórteres em Moscou, repetiu uma declaração de domingo sobre a existência ou não de um telefonema entre Putin e Trump: "Não há mais nada que eu possa dizer. Não posso confirmar nem negar".

Peskov afirmou no domingo que "muitas comunicações diferentes estão surgindo".

O conflito no leste da Ucrânia começou em 2014, depois que um presidente favorável à Rússia foi derrubado na Revolução Maidan da Ucrânia e a Rússia anexou a Crimeia, com forças separatistas apoiadas pela Rússia lutando contra as Forças Armadas da Ucrânia.

Putin falou pela última vez com o presidente dos EUA Joe Biden em fevereiro de 2022, pouco antes de ordenar a entrada de tropas na Ucrânia.

Moscou agora controla uma parte da Ucrânia do tamanho do Estado americano da Virgínia e está avançando em seu ritmo mais rápido desde os primeiros meses de 2022.