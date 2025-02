Juiz dos EUA bloqueia possível transferência de detentos venezuelanos para Guantánamo

Por Brad Brooks

(Reuters) - Um juiz federal do Novo México concedeu no domingo uma ordem de restrição preventiva para impedir que o governo dos Estados Unidos envie três homens venezuelanos detidos no Estado para uma base militar na Baía de Guantánamo, em Cuba.

O juiz Kenneth Gonzales, da Corte Distrital Federal do Novo México, disse durante uma audiência por videoconferência que estava concedendo a ordem, afirmou Baher Azmy, advogado dos homens.

O tribunal não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Um documento do tribunal confirmando a ação de Gonzales não estava disponível até o final do domingo.

Azmy é do Center for Constitutional Rights, que no domingo informou em uma declaração por escrito que os homens haviam apresentado a moção solicitando que sua possível transferência para Guantánamo fosse bloqueada, embora ainda não houvesse nenhuma ordem para enviá-los à base.

Os homens têm um processo pendente em um tribunal federal no Novo México questionando o que eles dizem ser sua detenção ilegalmente prolongada depois que fugiram da Venezuela em busca de proteção nos Estados Unidos.

A agência de Imigração e Alfândega dos EUA não respondeu a um pedido de comentário sobre a solicitação dos homens para não serem enviados a Guantánamo ou se eles planejam enviar os três detentos para a base em Cuba.

O presidente Donald Trump disse no final de janeiro que seu governo planeja criar capacidade para abrigar até 30.000 imigrantes na base naval dos EUA, mais conhecida por uma prisão separada de alta segurança usada para suspeitos de terrorismo estrangeiros.