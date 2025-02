Jovem de 23 anos é morta a facadas na zona leste de SP; polícia busca por suspeito

Uma jovem de 23 anos foi morta a facadas na manhã de sábado, 8, na Avenida Francisco de Santa Maria, em São Mateus, bairro da zona leste de São Paulo. O suspeito ainda não foi localizado. Conforme a ocorrência, a mulher foi encaminhada ao Hospital Geral de São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, a Polícia Civil segue empenhada nas buscas por um homem de 29 anos, suspeito de matar a facadas a vítima.

O corpo da jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e requisitada perícia para o local do crime.

A ocorrência foi registrada como feminicídio no 49º Distrito Policial (São Mateus) e as investigações prosseguem para o esclarecimento do caso e localização do investigado.