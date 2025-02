Múcio defende parlamentarismo no Brasil: 'Seria uma boa experiência'

O ministro da Defesa, José Múcio, defendeu que o Brasil tenha uma experiência de parlamentarismo.

O que ele disse

O ministro afirma que se arrepende de ajudar na campanha do presidencialismo. "A gente fica sempre com essa preocupação: troca presidente, troca presidente."

Como solução, ele defende o parlamentarismo no país. "O parlamentarismo seria uma coisa que seria uma boa experiência para o Brasil [...] Acho que nós precisamos disso."

Ele critica o poder que o legislativo ganhou nos últimos anos, principalmente na questão das emendas. "Uma democracia forte pressupõe que os três poderes estejam equilibrados: Judiciário, Legislativo e Executivo. O que foi que aconteceu nos últimos anos com essa questão das emendas impositivas? Você ficou com o Legislativo com muito poder e com menos responsabilidade. E você ficou com o Executivo com responsabilidade demais".

Para Múcio, o semipresidencialismo também seria uma boa solução. "Acho que o semipresidencialismo, que é uma coisa que eu conheço pouco, seria uma forma de você trazer o Congresso Nacional para participar da administração."

Parlamentarismo

Presidente também é escolhido pelo voto. Com pequenas diferenças de país a país, no parlamentarismo o chefe de governo —que também pode receber o nome de chanceler, premier, presidente do conselho de ministros e entre outros— divide o poder com o chefe de Estado.

Chefe de governo. O chefe de governo, quase sempre, fica responsável pela escolha e nomeação dos ministros ou secretários, pela administração do Estado e, por meio de acordos, pela formação de uma maioria, no Parlamento, que permita a governabilidade do país.

Chefe de Estado. Quanto ao presidente (ou monarca), ele mantém distância das miudezas da luta política, cuidando apenas de grandes questões, como as relações diplomáticas com outros países e o aperfeiçoamento das instituições políticas nacionais, assumindo, muitas vezes, o papel de moderador entre as forças partidárias.