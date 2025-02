José Múcio critica 'imprudência' da Marinha em vídeo: 'Momento péssimo'

O ministro da Defesa, José Múcio, criticou nesta segunda-feira (10) a Marinha após a publicação do vídeo questionando se a vida militar tem "privilégios". A postagem foi feita três dias após o anúncio do projeto de cortes nas despesas das Forças Armadas e outros setores do governo.

O que aconteceu

Múcio não poupou a Marinha, dizendo que o vídeo foi uma "imprudência". "Aquele vídeo foi uma imprudência. Inoportuno. Foi num momento péssimo", disse ele, em entrevista ao Roda Viva.

Ele relembrou que levou o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, para conversar com Lula. "Achei que seria mais importante se ele fizesse um mea-culpa. Eu o levei ao presidente da República, onde ele reconheceu [que errou]".

Ator parecido com Haddad no vídeo. Múcio contou que o vídeo irritou o ministro da Fazenda, que se sentiu alvo da publicação. "Aquele vídeo realmente foi um problema para nós, né? Primeiro apareceu uma pessoa dizendo que parecia com o ministro Haddad. Eu não achei tão parecido. Eu não achei, fiz de tudo para achar e não achei."

No vídeo, jovem militar pergunta: "Privilégios? Vem pra Marinha". O vídeo de 1 minuto e 16 segundos compara as atividades de jovens que atuam na Marinha e dos que estão fora das Forças Armadas. As imagens celebram o Dia do Marinheiro, comemorado no dia 13 de dezembro.

Lula se reuniu com ministro da Defesa e comandantes das Forças Armadas. Na véspera da divulgação do vídeo, os comandantes militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o presidente se reuniram para discutir a "tesourada" de R$ 2 bilhões nas Forças Armadas. As mudanças fazem parte de um pacote de corte de gastos em todo o governo anunciado no fim de novembro, em que o Ministério da Fazenda pretende economizar R$ 70 bilhões.

A reunião de Lula com Múcio e os militares aconteceu no Palácio da Alvorada e durou duas horas. Olsen, Tomás Paiva (Exército) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica) disseram ao presidente que precisam discutir a definição da idade mínima e que concordam com quase todas as mudanças propostas pelo Ministério da Fazenda. São elas:

definição de idade mínima para poder entrar na reserva remunerada;

fim do pagamento de pensão a familiares de militares expulsos das Forças;

contribuição de 3,5% do salário para o Fundo de Saúde;

fim da transferência de pensão para dependentes

'Havia gente passeando no 8 de Janeiro'

Perguntando sobre os atos golpistas, Múcio diz que tinha gente "passeando" nos acampamentos. "Tinha gente ali que estava achando que estava passeando. Dando adeus, tirando foto com o celular, na hora de se despedir, às 6 horas da manhã".

Contudo, o ministro não isenta quem participou dos ataques. "Tinha os inocentes, tinha os baderneiros e os baderneiros profissionais que foram só para quebrar."

Ele defendeu que quem não teve "envolvimento muito grande" seja inocentado. "Esse país precisa ter pacificado. Ninguém aguenta mais esse radicalismo. A gente vive atrás de culpados. Nós estamos precisando procurar quem resolve os problemas, quem ajude".